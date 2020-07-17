Эпидемиолог: ситуация в Бразилии показывает высокую вероятность сезонного роста заболеваемости COVID-19

“Когда мы говорим, о том будет ли вторая волна - здесь основная проблема в том, что в эпидемиологии нет такого понятия волна, это чисто рутинное такое, обычных людей бытовое описание эпидемиологичного процесса. А вопрос стоит несколько в другом ключе. Будет ли сезонный подъем? Является ли это, то есть это не будет вот сейчас второй волной — это ВОЗ совершенно прав, а вот насчет того будет, ли сезонный подъем, или нет ВОЗ ничего не сказал, а на самом деле у нас две позиции которое нас очень пугают. Первая — Бразилия. В Бразилии был обычный подъем, как и везде в начале и потом все пошло на спад, все успокоились, все хорошо и потом в Бразилии случился ноябрь — наступило то время, которое соответствует нашему ноябрю и теперь Бразилия первая в мире”, — отметил Фаворов.

По этому, по мнению эпидемиолога, стоит ожидать роста количества заболевших осенью.

“Вот что такое сезон, и вот это к нам прейдёт в ноябре-декабре, когда, как известно, респираторный сезон. Он немножко варьируется, допустим у гриппа там в конце октября может быть, может в конце ноября зависит от погоды, от многих перемен. Но у всех респираторных вирусов есть сезон. Будет ли сезон у COVID-19? Нам трудно сказать, мы некогда не жили целый год с ним, мы всего шесть месяцев с ним живём”, — отметил Фаворов.

В тоже время он привел пример эпидемии испанки в начале 20 века.

“Та же ситуация, до этого никогда этого патогена не было. Ни один человек не защищён ни прямо, ни косвенно. Так вот, в 1918 году было примерно так, как было сейчас в начале вспышки — скажем январь-февраль, а в 1919 году было в шесть раз выше. Я не говорю, что так и будет. Почему? Потому что мы с тех пор такие обученные, подготовленные. Например, социальное дистанцирование и обязательное ношения масок было введено именно в борьбе с испанкой в 1919 году. Поэтому мы в принципе уже готовы. Но то что лично меня пугает надвигающийся сезон, абсолютная неготовность к нему, абсолютное непонимание того, что то что сейчас происходит это, всего на всего, цветочки. Вот это меня очень тревожит”, — сказал Фаворов.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Бразилии превысило 2 млн человек, почти 77 тысяч - погибли.