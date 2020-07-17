Эпидемиолог: ситуация в Бразилии показывает высокую вероятность сезонного роста заболеваемости COVID-19

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13014 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100253 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105137 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131379 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109897 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130154 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101865 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104379 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 46193 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 68636 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 38218 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 72708 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 30111 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 103658 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 131382 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 130155 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 384273 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 335008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 46193 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104271 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132881 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210117 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236817 просмотра
Актуальное
Эпидемиолог: ситуация в Бразилии показывает высокую вероятность сезонного роста заболеваемости COVID-19

Эпидемиолог: ситуация в Бразилии показывает высокую вероятность сезонного роста заболеваемости COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22283 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Сезонный рост случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии говорит о возможном развитие подобного сценария и в других странах. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

“Когда мы говорим, о том будет ли вторая волна - здесь основная проблема в том, что в эпидемиологии нет такого понятия волна, это чисто рутинное такое, обычных людей бытовое описание эпидемиологичного процесса. А вопрос стоит несколько в другом ключе. Будет ли сезонный подъем? Является ли это, то есть это не будет вот сейчас второй волной — это ВОЗ совершенно прав, а вот насчет того будет, ли сезонный подъем, или нет ВОЗ ничего не сказал, а на самом деле у нас две позиции которое нас очень пугают. Первая — Бразилия. В Бразилии был обычный подъем, как и везде в начале и потом все пошло на спад, все успокоились, все хорошо и потом в Бразилии случился ноябрь — наступило то время, которое соответствует нашему ноябрю и теперь Бразилия первая в мире”, — отметил Фаворов.

По этому, по мнению эпидемиолога, стоит ожидать роста количества заболевших осенью.

“Вот что такое сезон, и вот это к нам прейдёт в ноябре-декабре, когда, как известно, респираторный сезон. Он немножко варьируется, допустим у гриппа там в конце октября может быть, может в конце ноября зависит от погоды, от многих перемен. Но у всех респираторных вирусов есть сезон. Будет ли сезон у COVID-19? Нам трудно сказать, мы некогда не жили целый год с ним, мы всего шесть месяцев с ним живём”, — отметил Фаворов.

В тоже время он привел пример эпидемии испанки в начале 20 века.

“Та же ситуация, до этого никогда этого патогена не было. Ни один человек не защищён ни прямо, ни косвенно. Так вот, в 1918 году было примерно так, как было сейчас в начале вспышки — скажем январь-февраль, а в 1919 году было в шесть раз выше. Я не говорю, что так и будет. Почему? Потому что мы с тех пор такие обученные, подготовленные. Например, социальное дистанцирование и обязательное ношения масок было введено именно в борьбе с испанкой в 1919 году. Поэтому мы в принципе уже готовы. Но то что лично меня пугает надвигающийся сезон, абсолютная неготовность к нему, абсолютное непонимание того, что то что сейчас происходит это, всего на всего, цветочки. Вот это меня очень тревожит”, — сказал Фаворов.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Бразилии превысило 2 млн человек, почти 77 тысяч - погибли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы