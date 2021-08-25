Епідеміолог: порушення заходів безпеки під час масових святкувань можуть спричинити новий спалах коронавірусу

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“Кожен захід, який проводиться і навіть поїздки в метро є потенційно небезпечним. Деякі люди дотримуються дистанції та заходів безпеки, деякі — ні. На превеликий жаль є й ті, у кого є генетично більші підстави, щоб захворіти. Однак у разі нормального використання масочного режиму і дистанції, в майбутньому захворюваність на коронавірус може піти на спад” — повідомляє Наталія Виноград.

На думку епідеміолога, ті країни, які вже набули колективний імунітет, у майбутньому будуть відчувати себе більш захищеними перед COVID-19. Але безпекові заходи: вакцинація, дистанція та масковий режим повинні завжди бути на першому місці у кожної людини.

Однак вчора у Києві про будь-яку безпеку, деякі, здається, забули. Багато жителів і гостей столиці поїхали в центр для святкування Дня Незалежності. Через велику кількість людей на станції метро “Театральна” зламався ескалатор. У підземці утворилася тиснява і про дистанцію більшість не згадало.

Фото Леся Оробець

Деякі глядачі святкового параду теж не дотримувалися безпечної дистанції та були без масок.

Фото Валерія Єгошина

На думку лікаря-епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерини Сояк, кожен масовий захід повинен розпочинатися з тестування на COVID-19, а негативний тест на коронавірус має стати пропускним квитком до будь яких масових скупчень людей.