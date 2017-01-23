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Енігма, Муза, Іон, Україна - які незвичні імена давали українці новонародженим минулого року

Енігма, Муза, Іон, Україна - які незвичні імена давали українці новонародженим минулого року

Київ • УНН

 • 22591 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Українці у минулому році давали новонародженим незвичні імена, такі як Версалія, Росса, Тадей, Кнека, Новелла, Вайз, Лянард, Сероб. Про це повідомили кореспонденту УНН у Департаменті державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

Так, батьки називали своїх дітей старослов’янськими іменами, зокрема Боженна, Божен, Добриня, Забава, Любава, Влас, Броніслав, Всеволод, Яромир, Дарій, Зореслав, Веліслава, Цвітана, Данислав, Лада, Радомир, Богуслав, Ясна, Квітослава, Русаліна.

Цікаво, що деякі українці називали дітей іменами князів та королів, наприклад Аскольд, Ольгерд, Генріх.

При реєстрації новонароджених траплялися й незвичні імена. Дівчаток називали – Муза, Персія, Філотея, Вія, Новелла, Асфея, Аян, Євніка та інші. Хлопчиків – Ангел, Давоод, Ованес, Гергель, Візантій, Ліор, Ніл, Усій, Новрус.

До того ж, деякі українці називали дітей іменами героїв грецької та римської міфології й історії (Медея, Афіна, Одісей, Юнона, Спартак, Сократ, Цезар), біблійських персонажів (Мойсей, Самсон, Рахіль, Авель, Яков).

А у Дніпропетровській області новонародженого хлопчика і дівчинку назвали іменами закоханих із Біблії, Соломоном і Суламітою відповідно. Зауважимо, що Суламіта – це кохана наречена третього єврейського царя Соломона.

Водночас в деяких областях потрапили у розряд рідкісних поширені раніше імена – Наталія, Надія, Валерія, Олеся, Оксана, Олена, Ольга, Світлана, Тетяна, Василій, Тарас.

Продовжують користуватися популярністю в українців й іноземні імена. Серед них найчастіше для дівчаток обирають імена – Ріанна, Адель, Моніка, Наомі, Саманта, Марселіна, Емануелла, Мішель і для хлопчиків – Крістіан, Леонард, Річард, Мелью, Ренальдо, Франческо, Кріштоф, Леон.

Варто зазначити, що у минулому році дівчаток нарікали Бриліанта та Діаманта, а хлопчиків – Алмаз.

В Україні минулого року дітей називали також Сулеймана, Хадідже, Ясмін, Джульєтта, Данте, Мадонна, Амадей, Адольф, Паісій, Іон.

Траплялися і подвійні імена: Адже-Регіна, Анна-Марія, Злата-Аврора, Франк-Олів’є, Ян-Гаврііл, Гарольд-Роберт, Роберт-Кирил.

А у Черкаській області новонароджену назвали, як шифрувальну машину часів Другої світової війни, - Енігмою, а у Києві зареєстровано, що дівчинці дали ім’я Україна.

Як повідомляв УНН, в Україні назвали найпопулярніші імена для новонароджених українців минулого року.

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