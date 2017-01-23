Энигма, Муза, Ион, Украина - какие необычные имена давали украинцы новорожденным в прошлом году

Так, родители называли своих детей старославянскими именами, в частности Боженна, Божен, Добрыня, Забава, Любава, Влас, Бронислав, Всеволод, Яромир, Дарий, Зореслав, Велислава, Цвитана, Данислав, Лада, Радомир, Богуслав, Ясна, Квитослава, Русалина.

Интересно, что некоторые украинцы называли детей именами князей и королей, например Аскольд, Ольгерд, Генрих.

При регистрации новорожденных были и необычные имена. Девочек называли - Муза, Персия, Филофея, Вия, Новелла, Асфея, Аян, Евника и другие. Мальчиков - Ангел, Давоод, Ованес, Гергель, Византий, Лиор, Нил, Усий, Новрус.

К тому же, некоторые украинцы называли детей именами героев греческой и римской мифологии и истории (Медея, Афина, Одиссей, Юнона, Спартак, Сократ, Цезарь), библейских персонажей (Моисей, Самсон, Рахиль, Авель, Яков).

А в Днепропетровской области новорожденного мальчика и девочку назвали именами влюбленных из Библии, Соломоном и Суламитой соответственно. Заметим, что Суламита - это любимая невеста третьего еврейского царя Соломона.

В то же время в некоторых областях попали в разряд редких распространенные ранее имена - Наталья, Надежда, Валерия, Олеся, Оксана, Елена, Ольга, Светлана, Татьяна, Василий, Тарас.

Продолжают пользоваться популярностью у украинцев и иностранные имена. Среди них чаще всего для девочек выбирают имена - Рианна, Адель, Моника, Наоми, Саманта, Марселина, Эмануэлла, Мишель и для мальчиков - Кристиан, Леонард, Ричард, Мелью, Ренальдо, Франческо, Криштоф, Леон.

Стоит отметить, что в прошлом году девочек называли Брилианта и Диаманта, а мальчиков - Алмаз.

В Украине в прошлом году детей называли также Сулеймана, Хадидже, Ясмин, Джульетта, Данте, Мадонна, Амадей, Адольф, Паисий, Ион.

Были и двойные имена: Адже-Регина, Анна-Мария, Злата-Аврора, Франк-Оливье, Ян-Гавриил, Гарольд-Роберт, Роберт Кирилл.

А в Черкасской области новорожденную назвали, как шифровальную машину времен Второй мировой войны, - Энигмой, а в Киеве зарегистрировано, что девочке дали имя Украина.

Как сообщал УНН, в Украине назвали самые популярные имена для новорожденных украинцев в прошлом году