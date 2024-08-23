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Енергетики відновили високовольтну лінію живлення окупованої ЗАЕС, яку пошкодили обстріли

Енергетики відновили високовольтну лінію живлення окупованої ЗАЕС, яку пошкодили обстріли

Київ • УНН

 • 42179 перегляди

Енергетики НЕК "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії 330 кВ, яка забезпечує живлення окупованої Запорізької АЕС. ЗАЕС тепер має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Енергетики відновили високовольтну лінію 330 кВ, яка забезпечує живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу

- йдеться в заяві компанії. 

Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад НЕК "Укренерго". 

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту.

Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономіка

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