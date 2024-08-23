Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию 330 кВ, которая обеспечивает питание оккупированной Запорожской АЭС. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» восстановили надежность питания Запорожской АЭС. Высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу - говорится в заявлении компании.

Сейчас ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям. Надежность питания атомной электростанции - на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад НЭК «Укрэнерго».

Напомним,

В результате российских обстрелов предыдущих суток одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена и отключена действием защиты.

Ремонтные бригады ждали разрешения военнослужащих для того, чтобы устранить повреждения и включить линию в работу.