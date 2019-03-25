Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 25 березня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 13-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 19-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 20-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 7-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 121-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 020 МВт, РАЕС — 2 400 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
Відзначається, минулої доби, 24 березня, станціями вироблено 228,11 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 19 березня, енергоблок № 2 Южно-Української АЕС відключено від мережі для проведення планового капітального ремонту.