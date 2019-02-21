Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Станом на 21 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
“На енергоблоці № 1 Рівненської АЕС 55-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 89-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 2 390 МВт, ЮУАЕС — 3 010 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.
Минулої доби, 20 лютого, станціями вироблено 280,23 млн кВт-г електроенергії.
В “Енергоатомі” додали, що минулої доби атомні станції України недовиробили через балансові обмеження — 1,50 млн кВт-г електроенергії, а через системні обмеження — 16,80 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, Чорнобильська атомна електростанція отримала дозвіл на використання нових конструкцій “безпечного конфайнменту”, що разом із вже готовими спорудами експлуатуватимуться як єдиний об’єкт.