Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. По состоянию на 21 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 55-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 89-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 3010 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт ", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 20 февраля, станциями выработано 280,23 млн кВт-ч электроэнергии.
В "Энергоатоме" добавили, что за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали через балансовые ограничения - 1,50 млн кВт-ч электроэнергии, а через системные ограничения - 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, Чернобыльская атомная электростанция получила разрешение на использование новых конструкций "безопасного конфайнмента", что вместе с уже готовыми сооружениями эксплуатироваться как единый объект.