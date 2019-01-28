На Чорнобильській АЕС запрацює єдина система захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Чорнобильська атомна електростанція отримала дозвіл на використання нових конструкцій "безпечного конфайнменту", що разом із вже готовими спорудами експлуатуватимуться як єдиний об’єкт. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Урядовий портал".
З початком експлуатації конфайнменту будівельні конструкції огороджувального контуру увійдуть до складу всієї споруди і працюватимуть як одна система – підставою для видачі відповідного дозволу став позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.
Зазначається, що проект "Підсилення та герметизація будівельних конструкцій ІІ черги ЧАЕС, що виконують функції захисного контуру НБК" тривав протягом 35 місяців.
У Державному агентстві України з управління зоною відчуження відзначили професіоналізм та відповідальність інженерів як ЧАЕС, так і підрядних організацій, що протягом цього часу працювали в радіаційних умовах над проектом з герметизації споруди.
Раніше УНН повідомляв, що на Чорнобильській атомній електростанції проводять випробування протирадіаційних заходів "Нового безпечного конфайнменту" – комплексу для перетворення об’єкта в екологічно безпечну систему.