На Чорнобильській АЕС запрацює єдина система захисту

КИЇВ. 28 січня. УНН. Чорнобильська атомна електростанція отримала дозвіл на використання нових конструкцій "безпечного конфайнменту", що разом із вже готовими спорудами експлуатуватимуться як єдиний об’єкт. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Урядовий портал".