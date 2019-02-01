Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 1 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"1 лютого на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків. На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 35-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 69-а доба середнього планового ремонту", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що минулої доби, 31 січня, станціями вироблено 284,43 млн кВт-г електроенергії.
Через системні обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,80 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції проводять випробування протирадіаційних заходів "Нового безпечного конфайнменту" – комплексу для перетворення об’єкта в екологічно безпечну систему.