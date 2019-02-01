Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"1 февраля на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. На энергоблоке №1 Ровенкской АЭС 35-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 69-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки, 31 января, станциями выработано 284,43 млн кВт-ч электроэнергии.
Через системные ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, на Чернобыльской атомной электростанции проводят испытания противорадиационных мероприятий "Нового безопасного конфайнмента" - комплекса для преобразования объекта в экологически безопасную систему.