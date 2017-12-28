Енергоефективність у держсекторі: Кременчук отримає 100 млн євро від ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Місто Кременчук стане першим українським містом, яке одержить 100 млн євро кредиту від ЄБРР та співфінансування з боку Фонду чистих технологій у розмірі 15 млн євро в рамках Програми фінансування енергоефективності в державному секторі (PSEEF) ЄБРР. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄБРР, передає УНН.
“Місто Кременчук є першим українським містом, яке одержить кошти в рамках затвердженої 13 грудня 2017 р. Програми фінансування енергоефективності в державному секторі (PSEEF) ЄБРР, яка складається з кредитної лінії ЄБРР на 100 млн євро та співфінансування з боку Фонду чистих технологій у розмірі 15 млн євро”, — йдеться у повідомленні.
Завдяки цьому, у більш ніж половині громадських будівель міста, включаючи дитсадки, школи та лікарні, будуть реалізовані важливі заходи з підвищення енергоефективності. Це дозволить підвищити комфорт перебування у таких будівлях, знизить рівень витрат місцевого бюджету на енергоносії, дозволить зменшити рівень викидів СО2 та збільшити термін експлуатації наших будівель.
Зазначається, що у Кременчуці нараховується понад 120 громадських будівель, які споживають удвічі більше енергії, ніж подібні будівлі у Центральній Європі. Більшість з них потребують теплоізоляції, модернізації енергорозподільчих систем, встановлення індивідуальних теплопунктів, заміни вікон та багатьох інших подібних заходів.
ЄБРР надає пакет фінансування обсягом 9 млн євро, який складатиметься з довгострокового кредиту банку на суму до 6 млн євро, пільгового кредиту від ФЧТ в розмірі 1,5 млн євро та гранту зі Спеціального фонду акціонерів (СФА) ЄБРР в розмірі 1,5 млн євро. Це фінансування буде надане міському комунальному підприємству “Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія” і допоможе забезпечити економію 19,5 ГВтг енергії (або 1,3 млн євро) на рік у 66 будівлях по всьому місту.
За словами директора ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера, загальні потреби в інвестиціях у громадські будівлі в Україні складають до 5 млрд євро. Такі інвестиції можуть забезпечити значну економію витрат на енергоносії — до 60%. Заходи з підвищення енергоефективності можуть подовжити строк використання громадських будівель на 30-50 років та покращити комфортність проживання в них.
Нагадаємо, Уряд затвердив статут Фонду енергоефективності та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2018 року.