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Энергоэффективность в госсекторе: Кременчуг получит 100 млн евро от ЕБРР

Киев • УНН

 • 16312 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Город Кременчуг станет первым украинским городом, который получит 100 млн евро кредита от ЕБРР и софинансирования со стороны Фонда чистых технологий в размере 15 млн евро в рамках Программы финансирования энергоэффективности в государственном секторе (PSEEF) ЕБРР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, передает УНН.

Энергоэффективность в госсекторе: Кременчуг получит 100 млн евро от ЕБРР

“Город Кременчуг является первым украинским городом, который получит средства в рамках утвержденной 13 декабря 2017 Программы финансирования энергоэффективности в государственном секторе (PSEEF) ЕБРР, которая состоит из кредитной линии ЕБРР на 100 млн евро и софинансирование со стороны Фонда чистых технологий в размере 15 млн евро ”, - говорится в сообщении.

Благодаря этому, в более чем половине общественных зданий города, включая детсады, школы и больницы, будут реализованы важные мероприятия по повышению энергоэффективности. Это позволит повысить комфорт пребывания в таких зданиях, снизит уровень расходов местного бюджета на энергоносители, позволит уменьшить уровень выбросов СО2 и увеличить срок эксплуатации наших зданий.

Отмечается, что в Кременчуге насчитывается более 120 общественных зданий, потребляющих вдвое больше энергии, чем подобные здания в Центральной Европе. Большинство из них нуждаются в теплоизоляции, модернизации энергораспределительных систем, установке индивидуальных теплопунктов, замене окон и многих других подобных мероприятий.

ЕБРР предоставляет пакет финансирования объемом 9 млн евро, который будет состоять из долгосрочного кредита банка на сумму до 6 млн евро, льготного кредита от ФЧТ в размере 1,5 млн евро и гранта из Специального фонда акционеров (СФА) ЕБРР в размере 1,5 млн евро. Это финансирование будет предоставлено городскому коммунальному предприятию “Кременчугская муниципальная энергосервисная компания” и поможет обеспечить экономию 19,5 ГВтг энергии (или 1,3 млн евро) в год в 66 зданиях по всему городу.

По словам директора ЕБРР в Украине Шевка Аджунера, общие потребности в инвестициях в общественные здания в Украине составляют до 5 млрд евро. Такие инвестиции могут обеспечить значительную экономию затрат на энергоносители — до 60%. Мероприятия по повышению энергоэффективности могут продлить срок использования общественных зданий на 30-50 лет и улучшить комфортность проживания в них.

Напомним, Правительство утвердило устав Фонда энергоэффективности и механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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