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Енергодар: невідомі вламуються до квартир та колони окупаційної техніки

Енергодар: невідомі вламуються до квартир та колони окупаційної техніки

Київ • УНН

 • 916683 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Містом ходить безліч невідомих. Всі під’їзди зачинені зсередини, проте вони ламають двері та заходять і намагаються вдертися до квартир. Про це повідомляє УНН з посиланням Telegram-канал на Енергоатом.

Цитата

"В Енергодарі стало ще напруженіше. Містом ходить безліч молодиків у спортивному одязі з автоматами Калашнікова. Всі під’їзди зачинені зсередини, проте вони ламають двері та заходять і намагаються вдертися в квартири до місцевих мешканців, мотивуючи свої вимоги тим, що треба «зайняти висоту». Люди бояться, проте тримаються наскільки це можливо", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Не вщухають сильні бої, колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку! Люди з вікон бачать ракетні залпи у промзоні.

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