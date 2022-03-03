Енергодар: невідомі вламуються до квартир та колони окупаційної техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Містом ходить безліч невідомих. Всі під’їзди зачинені зсередини, проте вони ламають двері та заходять і намагаються вдертися до квартир. Про це повідомляє УНН з посиланням Telegram-канал на Енергоатом.
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"В Енергодарі стало ще напруженіше. Містом ходить безліч молодиків у спортивному одязі з автоматами Калашнікова. Всі під’їзди зачинені зсередини, проте вони ламають двері та заходять і намагаються вдертися в квартири до місцевих мешканців, мотивуючи свої вимоги тим, що треба «зайняти висоту». Люди бояться, проте тримаються наскільки це можливо", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Не вщухають сильні бої, колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку! Люди з вікон бачать ракетні залпи у промзоні.