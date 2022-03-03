Энергодар: неизвестные вламываются в квартиры и колонны оккупационной техники

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"В Энергодаре стало еще напряженнее. По городу ходит множество парней в спортивной одежде с автоматами Калашникова. Все подъезды закрыты изнутри, однако они ломают двери и заходят и пытаются ворваться в квартиры к местным жителям, мотивируя свои требования тем, что надо "занять высоту". Люди боятся, однако держатся насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Детали

Не утихают сильные бои, колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны! Люди из окон видят ракетные залпы в промзоне.