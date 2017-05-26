Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. 26 травня 2017 року о 16 годині 03 хвилини енергоблок № 6 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для усунення дефекту на імпульсній лінії головного циркуляційного насоса № 4. Тривають операції з переведення реакторної установки енергоблоку № 6 в стан “холодний зупин”. Про це передає УНН з посиланням на інформаційний центр ЗАЕС.
"26 травня 2017 року о 16 годині 03 хвилині енергоблок № 6 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для усунення дефекту на імпульсній лінії головного циркуляційного насоса № 4. Тривають операції з переведення реакторної установки енергоблоку № 6 в стан “холодний зупин”, - йдеться у повідомленні.
Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 02 червня 2017 року до 11 год. 30 хв.
На Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 2 620 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Як повідомляв УНН 22 травня, енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до мережі.