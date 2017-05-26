Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. 26 мая 2017 года в 16 часов 03 минуты энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса №4. Продолжаются операции по переводу реакторной установки энергоблока состояние "холодная остановка". Об этом передает УНН со ссылкой на информационный центр ЗАЭС.
"26 мая 2017 года в 16 часов 03 минуты энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса № 4. Продолжаются операции по переводу реакторной установки энергоблока № 6 в состояние "холодная остановка", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы ориентировочно продлятся до 2 июня 2017 года до 11 час. 30 мин.
На Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2620 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Как сообщал УНН 22 мая, энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к сети.