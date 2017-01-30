Енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні, 30 січня, о 12:11 через відключення високовольтної лінії електропередачі 750 кВ «Дніпровська» відключено від енергомережі енергоблок №4 Запорізької АЕС. Про це УНН повідомили у прес-службі Енергоатому.
Так, 30 січня 2017 року о 12:11 через відключення високовольтної лінії електропередачі 750 кВ “Дніпровська” дією автоматики відключено від енергомережі енергоблок №4 Запорізької АЕС і сумарне навантаження станції знижено до 4000 МВт.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційна обстановка в зоні розташування ЗАЕС без змін.
На цей момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків.
Діючі енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків немає.
О 12:44 високовольтна лінія електропередачі 750 кВ “Дніпровська” підключена. Ведеться підготовка до підключення енергоблока №4 Запорізької АЕС до мережі.