Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключили от энергосети
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня, 30 января, в 12:11 из-за отключения высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" отключен от энергосети энергоблок №4 Запорожской АЭС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Так, 30 января 2017 г. в 12:11 из-за отключения высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" действием автоматики отключен от энергосети энергоблок №4 Запорожской АЭС и суммарная нагрузка станции снижена до 4000 МВт.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка в зоне расположения ЗАЭС без изменений.
На данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.
Действующие энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.
В 12:44 высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" подключена. Ведется подготовка к подключению энергоблока №4 Запорожской АЭС к сети.