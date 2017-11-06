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Енергоблок №3 Запорізької АЕС відновив роботу після ремонту

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні після тривалого ремонту було підключено до мережі енергоблок №3 Запорізької АЕС. Про це повідомили у прес-службі атомного підприємства, передає УНН.

Так, сьогодні о 8:16, після 264 діб всеосяжного середнього ремонту, третій енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі. Наразі ведеться набір потужності.

Протягом ремонту були виконані всі узгоджені заходи з продовження терміну експлуатації і підвищення рівня безпеки.

В даний час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. В плановому ремонті перебуває енергоблок №1.

Нагадаємо, 24 жовтня на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС спрацював захист реактора. Блок відключено від енергомережі.

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