Энергоблок №3 Запорожской АЭС возобновил работу после ремонта
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня после длительного ремонта был подключен к сети энергоблок № 3 Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе атомного предприятия, передает УНН.
Так, сегодня в 8:16, после 264 суток всеохватывающего среднего ремонта, третий энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности.
В течение ремонта были выполнены все согласованные меры по продлению срока эксплуатации и повышения уровня безопасности.
В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. В плановом ремонте находится энергоблок № 1.
Напомним, 24 октября на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС сработала защита реактора. Блок отключен от энергосети.