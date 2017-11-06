Энергоблок №3 Запорожской АЭС возобновил работу после ремонта

Так, сегодня в 8:16, после 264 суток всеохватывающего среднего ремонта, третий энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности.

В течение ремонта были выполнены все согласованные меры по продлению срока эксплуатации и повышения уровня безопасности.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. В плановом ремонте находится энергоблок № 1.

Напомним, 24 октября на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС сработала защита реактора. Блок отключен от энергосети.