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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41051 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108170 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100469 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103405 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102898 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 85556 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103013 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101777 просмотра

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Энергоблок №3 Запорожской АЭС возобновил работу после ремонта

Энергоблок №3 Запорожской АЭС возобновил работу после ремонта

Киев  •  УНН

 • 8085 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня после длительного ремонта был подключен к сети энергоблок № 3 Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе атомного предприятия, передает УНН.

Так, сегодня в 8:16, после 264 суток всеохватывающего среднего ремонта, третий энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности.

В течение ремонта были выполнены все согласованные меры по продлению срока эксплуатации и повышения уровня безопасности.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. В плановом ремонте находится энергоблок № 1.

Напомним, 24 октября на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС сработала защита реактора. Блок отключен от энергосети.

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