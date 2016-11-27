Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключили від енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні о 13:45 енергоблок № 3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для виявлення та усунення причин спрацювання аварійного захисту реактора, передає УНН з посиланням на прес-центр Енергоатому.
“Порушень умов та меж безпечної експлуатації не було. Обладнання першого енергоблоку працює у заданому режимі. На другому енергоблоці триває середній планово-попереджувальний ремонт,” — йдеться в повідомленні.
Водночас, у відомстві зазначили, що радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.
Як повідомляв УНН, 24 листопада о 17:51 енергоблок № 2 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 91 добу.
Довідка. Южно-Українська АЕС — розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом НАЕК “Енергоатом”. Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.