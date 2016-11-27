Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключили от сети

"Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Оборудование первого энергоблока работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт ", - говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве отметили, что радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Как сообщал УНН, 24 ноября в 17:51 энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 91 день.

Справка. Южно-Украинская АЭС - расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.