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Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі

Київ • УНН

 • 7709 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні, 19 січня о 12:29 год., згідно з заявкою, енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

“19 січня 2017 року о 12:29 згідно з заявкою енергоблок № 3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата. При перехідних процесах відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було”, — сказано в повідомленні.

У відомстві також уточнили, що обладнання першого енергоблока ЮУАЕС працює в заданому режимі, тоді як на другому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт.

“Радіаційний стан на атомній станції відповідає нормам безпеки. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень”, — йдеться в повідомленні.

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