Енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні, 19 січня о 12:29 год., згідно з заявкою, енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
“19 січня 2017 року о 12:29 згідно з заявкою енергоблок № 3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для визначення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата. При перехідних процесах відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було”, — сказано в повідомленні.
У відомстві також уточнили, що обладнання першого енергоблока ЮУАЕС працює в заданому режимі, тоді як на другому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт.
“Радіаційний стан на атомній станції відповідає нормам безпеки. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень”, — йдеться в повідомленні.