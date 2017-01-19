"19 января 2017 г. в 12:29 согласно заявке энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было", - сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме, тогда как на втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

"Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - говорится в сообщении.