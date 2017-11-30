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Енергоблок №1 Запорізької АЕС достроково підключено до енергомережі

Енергоблок №1 Запорізької АЕС достроково підключено до енергомережі

Київ • УНН

 • 16738 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Енергоблок №1 Запорізької АЕС достроково підключено до енергосистеми після завершення планового середнього ремонту. Про це повідомили у прес-службі атомного підприємства, передає УНН.

"На енергоблоці №1 в ході ремонту виконано середній ремонт реакторної установки з перевантаженням активної зони, капітальний ремонт парогенераторів №№ 1, 3, капітальний ремонт головних циркуляційних насосів №1-4, капітальний ремонт електродвигунів головних циркуляційних насосів №1-4, контрольно-профілактичні роботи на системі попереднього напруження захисної оболонки. 48 відпрацьованих тепловиділяючих збірок (2 багатомісні герметичні кошики) відправлені на зберігання в сухе сховище відпрацьованого ядерного палива", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривалість ремонту склала 102 доби.

Також в прес-службі додали, що наразі на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоки. Енергоблок №6 знаходиться в плановому ремонті. На енергоблоці №4 триває поточний ремонт.

Нагадаємо, 22 листопада енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключили від мережі.

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