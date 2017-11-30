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Энергоблок №1 Запорожской АЭС досрочно подключен к энергосети

Энергоблок №1 Запорожской АЭС досрочно подключен к энергосети

Киев  •  УНН

 • 16735 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Энергоблок №1 Запорожской АЭС досрочно подключен к энергосистеме после завершения планового среднего ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе атомного предприятия, передает УНН.

"На энергоблоке №1 в ходе ремонта выполнен средний ремонт реакторной установки с перегрузкой активной зоны, капитальный ремонт парогенераторов №№1,3, капитальный ремонт главных циркуляционных насосов №1-4, капитальный ремонт электродвигателей главных циркуляционных насосов №1-4, контрольно профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки. 48 отработанных тепловыделяющих сборок (2 многоместные герметичные корзины) отправлены на хранение в сухое хранилище отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность ремонта составила 102 дня.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Энергоблок №6 находится в плановом ремонте. На энергоблоке №4 продолжается текущий ремонт.

Напомним, 22 ноября энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключили от сети.

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