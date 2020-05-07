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"Енергоатом" спростував заяви про штучне зниження виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Антикризові заходи, прийняті Кабміном і Міненерго, в тому числі і з досягнення фізичної (перегляд балансу) і фінансово-економічної стабілізації енергоринку зараз виправдані. Про це заявив в. о. керівника НАЕК "Енергоатом"Петро Котін, передає УНН.

"Енергоатом" спростував заяви про штучне зниження виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну

"Енергоатом" прийняв рішення вивести в резерв низку енергоблоків АЕС на період карантину для забезпечення нового зниженого балансу електроенергії, враховуючи зниження споживання порівняно з минулим роком на поточний період на 50 млн кВт*год щодня.

"Оператор надає нам конкретну цифру, що вимагає від нас зупинки низки наших енергоблоків. Ми можемо вчинити по-іншому, розвантаживши всі енергоблоки, але в такому стані глибокої розвантаження їх робота буде неефективною. Зупинка декількох енергоблоків дозволить працювати іншим на рівні потужності, близькій до номінальної", — підкреслив Котін.

Він також висловив підтримку антикризових дій міністерства.

"Ми відстежуємо загальну ситуацію в енергосистемі, зниження споживання. Тому необхідно дочекатися стабілізації в цілому, як на енергоринку, так і економіці. Але ми не повинні виробляти електроенергію тільки тому, що хочемо це робити. Відпущена електроенергія має оплачуватися. Сьогодні ми маємо величезні заборгованості від енергоринку. Компанія досі не стягнула 16 млрд боргів. І в таких умовах мають продовжувати повністю фінансувати нашу виробничу програму. На мій погляд, антикризові заходи, прийняті Кабміном і Міненерго, в тому числі і з досягнення фізичної (перегляд балансу) і фінансово-економічної стабілізації енергоринку зараз виправдані", — резюмував він.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5% до 138 млрд кВт/год за рік і паритетне зниження виробництва всіх видів генерації.

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