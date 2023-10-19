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Енергетики: ударами рф пошкодило лінії у двох областях, підстав для графіків відключень немає

Київ • УНН

 • 239655 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Внаслідок ракетних ударів ворога було пошкоджено лінії електропередачі у двох областях. При цьому електроенергії власного виробництва цілком достатньо для забезпечення потреб і немає підстав для запровадження графіків відключень. Про це повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Енергетики: ударами рф пошкодило лінії у двох областях, підстав для графіків відключень немає

Обстріли, аварії та знеструмлення

Внаслідок ракетного удару в Миколаївській області було пошкоджено лінію електропередачі, було знеструмлено понад 800 споживачів.

Також обстрілом було пошкоджено дві лінії електропередачі 110 кВ у Харківській області. Споживачі при цьому не знеструмлювалися.

При цьому через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 19 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У Херсоні через підтоплення після підриву Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 1,5 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Як вказали у Міненерго, внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Одеській областях.

За даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 431 населений пункт.

Генерація

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів", - вказують у Міненерго.

При цьому в Укренерго вказали, що "три блоки на теплових електростанціях були зупинені для аварійного ремонту, один - для планового". Але електрики достатньо і немає підстав для запровадження графіків відключень. "Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія - причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", - вказали у НЕК.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 195 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови – 3 826,00 МВт-год, повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, сьогодні імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 522 МВт-год. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні години (період добового мінімуму споживання) з загальним обсягом 1090 МВт-год.

Надзвичайні події

У Києві на одній із ТЕЦ стався нещасний випадок. Машиніст-обхідних турбінного відділення потрапив під струмінь пари, отримав тяжкі опіки тіла. Швидка, що прибула на місце події, констатувала смерть. Ведеться розслідування, вказали у Міненерго.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,71 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

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