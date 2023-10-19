Энергетики: ударами рф повредило линии в двух областях, оснований для графиков отключений нет

Обстрелы, аварии и обесточивания

В результате ракетного удара в Николаевской области была повреждена линия электропередачи, было обесточено более 800 потребителей.

Также обстрелом были повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались.

При этом из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 19 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Херсоне из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС остаются обесточенными 1,5 тыс. потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Как указали в Минэнерго, в результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях.

По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт.

Генерация

"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - указывают в Минэнерго.

При этом в Укрэнерго указали, что "три блока на тепловых электростанциях были остановлены для аварийного ремонта, один - для планового". Но электричества достаточно и нет оснований для введения графиков отключений. "Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились. Если у вас отсутствует электроэнергия - причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго", - указали в НЭК.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 195 МВт-ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 3 826,00 МВт-ч, сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, сегодня импорт электроэнергии осуществляется из Словакии и Молдовы. Общий объем 522 МВт-ч. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные часы (период суточного минимума потребления) с общим объемом 1090 МВт-ч.

Чрезвычайные происшествия

В Киеве на одной из ТЭЦ произошел несчастный случай. Машинист-обходчик турбинного отделения попал под струю пара, получил тяжелые ожоги тела. Скорая, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть. Ведется расследование, указали в Минэнерго.

ЗАЕС

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,71 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.