Энергетики: ударами рф повредило линии в двух областях, оснований для графиков отключений нет

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 10150 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 65488 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 40107 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 63310 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 189100 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 68995 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 119140 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167035 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154975 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155365 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 81689 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 85301 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 80247 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 115908 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 47786 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 65379 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 116534 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 188996 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 261325 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 313117 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 10695 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 48195 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 53539 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 52133 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 64743 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Энергетики: ударами рф повредило линии в двух областях, оснований для графиков отключений нет

Киев • УНН

 • 239655 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В результате ракетных ударов врага были повреждены линии электропередачи в двух областях. При этом электроэнергии собственного производства вполне достаточно для обеспечения потребностей и нет оснований для введения графиков отключений. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Энергетики: ударами рф повредило линии в двух областях, оснований для графиков отключений нет

Обстрелы, аварии и обесточивания

В результате ракетного удара в Николаевской области была повреждена линия электропередачи, было обесточено более 800 потребителей.

Также обстрелом были повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались.

При этом из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 19 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Херсоне из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС остаются обесточенными 1,5 тыс. потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Как указали в Минэнерго, в результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях.

По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт.

Генерация

"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - указывают в Минэнерго.

При этом в Укрэнерго указали, что "три блока на тепловых электростанциях были остановлены для аварийного ремонта, один - для планового". Но электричества достаточно и нет оснований для введения графиков отключений. "Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились. Если у вас отсутствует электроэнергия - причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго", - указали в НЭК.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 195 МВт-ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 3 826,00 МВт-ч, сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, сегодня импорт электроэнергии осуществляется из Словакии и Молдовы. Общий объем 522 МВт-ч. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные часы (период суточного минимума потребления) с общим объемом 1090 МВт-ч.

Чрезвычайные происшествия

В Киеве на одной из ТЭЦ произошел несчастный случай. Машинист-обходчик турбинного отделения попал под струю пара, получил тяжелые ожоги тела. Скорая, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть. Ведется расследование, указали в Минэнерго.

ЗАЕС

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,71 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23