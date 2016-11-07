Енергетика є одним із пріоритетних напрямків новоствореного Офісу сприяння інвестиціям — Д.Білак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Новостворений “Офіс сприяння інвестиціям” зосередить свою увагу на чотирьох ключових галузях. Про це у коментарі УНН розповів директор Офісу Данило Білак.
“Ми зосереджуємося на чотирьох ключових галузях: енергетика і енергозбереження, інфраструктура, агросектор і агробізнес — весь цей спектр аж до харчової промисловості і IT. Нам дуже важлива якість інвесторів і інвестицій само собою. Щоб це не було якось так, що просто створені дешеві робочі місця, а щоб йшла певна модернізація української економіки. Щоб вона стала модерна, сучасна і конкурентоспроможна на світовому ринку”, — наголосив він.
Також Д.Білак відзначив, що “Офіс сприяння інвестиціям” має на меті удосконалити бізнес-клімат для інвесторів та створити зрозумілий і доступний інформаційний простір для усіх без виключення потенційних вкладників.
“Нам потрібно бути реалістичними щодо наших можливостей і гігантських планів. У постанові Кабінету міністрів, який нас створив, ми маємо три основні види діяльності. Перший — це такий „інформаційний гак“, де вся інформація для інвесторів має бути створена і доступна. Друге — я хочу створити такий собі „консьєрж сервіс“, де будуть скупчуватися інвестори і будуть підняті ті проблеми ключових інвесторів, які ми можемо вирішувати сьогодні в Україні. Ми маємо допомогти існуючим інвесторам стати нашими „чемпіонами“, аби вони вільно конкурували із новими інвесторами. Це є завдання Прем’єр-міністра. Третій — маємо вирішити, як удосконалювати середовище для бізнесу за допомогою якісних ключових регуляторних актів, підзаконних актів, законопроектів”, — наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Кабмін створив Офіс сприяння інвестиціям.
Також нагадаємо, за словами Е.Чоу, енергетика є ключовим індикатором прогресу України в економічних реформах.
За даними профільного міністерства, наступного року Україна планує збільшити виробництво ядерної енергетики.
Для цього, І.Насалик пропонує залучення приватних інвестицій.