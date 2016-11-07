Энергетика является одним из приоритетных направлений вновь созданного Офиса содействия инвестициям - Д.Билак

"Мы сосредотачиваемся на четырех ключевых областях: энергетика и энергосбережение, инфраструктура, агросектор и агробизнес - весь этот спектр до пищевой промышленности и IT. Нам очень важно качество инвесторов и инвестиций само собой. Чтобы это не было как-то, что просто созданы дешевые рабочие места, а чтобы шла определенная модернизация украинской экономики. Чтобы она стала современная и конкурентоспособная на мировом рынке ", - подчеркнул он.

Также Д.Билак отметил, что "Офис содействия инвестициям" имеет целью усовершенствовать бизнес-климат для инвесторов и создать понятное и доступное информационное пространство для всех без исключения потенциальных вкладчиков.

"Нам нужно быть реалистичными относительно наших возможностей и гигантских планов. В постановлении Кабинета министров, который нас создал, мы имеем три основных вида деятельности. Первый - это такой "информационный крюк", где вся информация для инвесторов должна быть создана и доступна. Второе - я хочу создать некий "консьерж сервис", где будут скапливаться инвесторы и будут подняты те проблемы ключевых инвесторов, которые мы можем решать сегодня в Украине. Мы должны помочь существующим инвесторам стать нашими "чемпионами", чтобы они свободно конкурировали с новыми инвесторами. Это задача премьер-министра. Третий - должны решить, как совершенствовать среду для бизнеса с помощью качественных ключевых регуляторных актов, подзаконных актов, законопроектов ", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, Кабмин создал Офис содействия инвестициям.

Также напомним, по словам Э.Чоу, энергетика является ключевым индикатором прогресса Украины в экономических реформах.

По данным профильного министерства, в следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики.

Для этого, И.Насалик предлагает привлечения частных инвестиций.