Емоційний період: гороскоп для всіх знаків Зодіаку до 30 серпня

“Цей тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Сонце переходить в знак Діви, а Місяць буде спадний. Це говорить про те, що нам треба закінчувати справи або продовжувати їх. Самі аспекти в астрології кажуть про те, що буде дуже багато цікавих змін. І ті люди, які хочуть щось змінювати, розвиватися — саме час. Не варто довіряти непотрібній інформації. Можливо, буде багато інформаційної брехні або ми самі будемо себе заплутувати в своїх думках чи ідеях, або упередженого ставлення до життя”, — пояснила астролог.

Вона також вважає, що можливий спалах інфекційних захворювань.

“Тому ви повинні особливу увагу приділити своїй безпеці. Також не рекомендується на цьому тижні зловживати спиртними або якимись іншими складними напоями, які можуть принести до негативних наслідків”, — пояснила Базиленко.

Овни

У Овнів цей тиждень буде робочим — багато хто з вас повернуться до своєї роботи, яка обіцяє бути цікавою, хоча психологічно може бути і не просто.

Дуже багато роботи буде у тих Овнів, хто займається медициною або яким-небудь видом діяльності, пов’язаним з харчовими напрямками. Але можливо вас будуть долати страхи і невпевненість в собі. З цим необхідно боротися. Особливо емоційним буде понеділок. Краще зайнятися своїми справами і мислити позитивно.

Ви можете зустріти цікавих людей, реалізовувати цікаві проекти. На цьому тижні можливі непередбачені, але приємні ситуації, які принесуть нові можливості і вигоду, колосальний успіх. Особливу підтримку ви будете відчувати від свого начальства. Овни-керівники зможуть розширити свій вплив.

Тиждень буде успішним для тих Овнів, хто в ладу з самим з собою.

Також вдалим тиждень буде у фінансовій сфері. Можливе підвищення заробітної плати або вам можуть віддати борги, або у вас будуть якісь цікаві фінансові проекти, інвестиції.

Для одиноких Овнів — час знайомств. Можливо, у вас виникнуть якісь цікаві відносини. У сімейних Овнів — особливо сприятливий період. Це період, вдалого укладення шлюбів. Тим же хто вже знайшов свою другу половину, саме час приділити їй увагу, а у відповідь отримати підтримку.

Цього тижня потрібно бути уважними до свого здоров’я через можливість виникнення інфекційних хвороб. Тому вам треба правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя і берегти себе.

Тельці

Цей тиждень принесе вам багато сприятливих змін. Абсолютно несподівані ситуації можу мати позитивний результат. Особливо це стосується цікавих зустрічей або ймовірності хорошого відпочинку. Присвятіть цей тиждень відпочинку, цікавим знайомствам, як можна більше займайтеся улюбленим хобі. Вам потрібно розслаблення і перезавантаження.

На роботі у Тельців буде дуже спокійний, хороший тиждень, коли ви будете відчувати підтримку свого колективу. Якщо ви сам собі господар, ви можете отримати хороший прибуток, продовжувати цікаві справи, проекти і в усьому цьому у вас буде успіх. Особливий успіх буде у фінансистів, підприємців і людей мистецтва.

Гарний час для Тельців-керівників. Можливість кар’єрного росту особливо на держслужбі. Ви можете сміливо брати на себе якісь обов’язки і приймати сміливі рішення. Єдине, не можна знаходитися в ілюзії страхів і всім довіряти. Будь-яку інформацію потрібно перевіряти.

Астролог радить на цьому тижні не зустрічатися з друзями, особливо випивати в їх компанії, це може привести до непотрібного з’ясування стосунків. Також уникайте з’ясування стосунків з коханими.

У любові будьте вкрай обережні, особливо самотні Тельці. На цьому тижні ви можете допустити ряд складних помилок при знайомстві, ви можете бути обдуреними. А якщо у вас є кохана людина, не надумайте нічого, щоб не було сміття, скандалів. Це може привести до розлучення. У сімейних ж Тельців дуже хороший період. Головне бути в злагоді зі своєю другою половинкою і побільше приділяти їй часу. Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним.

Близнюки

Близнюкам цей тиждень принесе багато цікавих змін, знайомств і вражень. Особливо ви будете зайняті питаннями родичів.

Цього тижня можливе вдале вирішення питань, що стосуються нерухомості. Ви також можете починати або продовжувати будь-які ремонти, але потрібно враховувати, що у вас можуть бути розбіжності з вашими рідними та близькими, наприклад, в смаках, стилях вашого ремонту або якщо ви будете купувати або продавати, тут будуть спірні питання — кому що подобається. Точно також зверніть увагу на документи, які будуть оформлятися — можливі підводні камені.

Для вас також дуже сприятливі поїздки закордон різного характеру, як ділового, так і на відпочинок. Якщо ви працюєте в іноземних компаніях час відкривати нові для себе можливості, просувати що-небудь нове.

Дуже гарний час для тих Близнюків, які займаються творчістю. Також зверніть увагу на питання з начальством. Тут може бути дуже багато суперечок, надуманого, конфліктів, які потрібно буде уникати. Це не час для кар’єрного зростання. Цей тиждень може створити Близнюкам-керівникам дуже складні подвійні ситуації, які складно вирішити. Тому краще застосовувати дипломатію і поки утриматися від підвищень. Якщо ви господар своєї фірми або компанії, тоді вам варто також утриматися від якихось важливих рішень.

У любові цей тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Для одиноких Близнюків — багато цікавих знайомств, хороших людей, вражень від них. Можливо, в майбутньому ви зможете прекрасно розвивати з ними відносини. У сімейних Близнюків також сприятливий період. Ви можете опиратися на свою другу половинку. Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. Але зверніть увагу на шлунково-кішечний тракт. Дуже уважно дивіться, які продукти ви вживаєте. Це може привести до різного роду отруєнь. Також будьте уважні щодо спини. Не варто робити великих навантажень.

Раки

У Раків цей тиждень буде сповнений цікавих змін, як в кращу, так і не в дуже хорошу сторону. Все буде залежати тільки від вас. На цьому тижні вам треба дуже добре думати про що ви говорите і контролювати ваші думки. Найчастіше вони будуть на емоціях і у вас буде ілюзорне сприйняття світу, що може привести до претензій до себе, а також до конфліктів із зовнішнім світом. Це може при вести вас до дуже серйозних конфліктів. Тому постарайтеся зважувати всі дуже ретельно, особливо ті Раки, хто працює в ЗМІ або в сфері освіти. Утримайтеся і ретельно готуйтеся до виступів або зустрічей. Якщо ви вчитеся, то можете бути дуже розсіяні. Тому якщо у вас іспити або важливі тести, краще відкласти їх при можливості на наступний тиждень. У всіх інших відносинах тиждень буде дуже цікавим. Головне — контроль над собою.

Сприятливий час для вирішення питань, пов’язаних з нерухомістю. Успішним буде і ремонт.

Що стосується цікавих інвестицій, можливості добре заробити або інших фінансових можливостей. Причому все може статися раптово. Успішний час для співробітників податкової служби, банків, а також для юристів.

Будьте уважними в закордонних поїздках. Утримайтеся від водного виду транспорту. Також будьте уважними з прийомом рідини, щоб не викликати у вас стан отруєння.

У любові чудовий період, як для самотніх Раків, так і для сімейних. Особливо сімейні Раки можуть відчути хороші можливості у відносинах, прекрасно провести час один з одним і дуже велику підтримку навіть у якихось ділових питаннях від своїх чоловіків. Здоров’я має бути міцним, гарним. Зверніть увагу на органи дихання, а також область нирок.

Леви

Левам цей тиждень принесе хороші фінансові можливості. Ті Леви, які працюють в сфері фінансів або мають свій власний бізнес — саме час що-небудь зробити в плані цікавих фінансових операцій. Вам потрібно абсолютно чітко розуміти, чого б ви хотіли, реально дивитися на фінансові питання і точно також поставитися з великою увагою до того, хто вас оточує. Тому що авантюристи можуть мати місце бути у вашому житті. При правильному підході, твердості і здоровий глузд ви можете отримати хороші інвестиції і зробити чудові вкладення, які будуть фінансово перспективні.

Що стосується спілкування, контактів, то ви можете познайомиться з цікавими людьми. Також на цьому тижні можуть статися якісь знайомства, які сприятливо вплинуть на ваше життя. Як можна більше відпочивайте у вільний від роботи час. Якщо у вас є хобі, не забувайте про нього і ви будете отримувати задоволення.

Трудова діяльність буде розвиватися дуже добре. Особливо це стосується Левів-медиків чи Левів, які займаються якимось цікавим виробництвом, харчовими напрямками. Роботи у вас буде багато. Дуже добре спиратися на своїх партнерів по бізнесу, на компаньйонів.

Цікавий час для Левів-керівників. Чекайте змін. Можуть бути сприятливі зміни. Вас можуть підвищити. Можуть дати більше повноважень або ж ви можете десь дуже яскраво проявити себе. Можливий навіть різкий перехід з одного місця на інше.

Хороший, цікавий період для самотніх Левів. У сімейних Левів — дуже цікаві й період. З одного боку, ви можете отримати колосальну підтримку, але якщо ви не будете проявляти свого его, то у вас можуть бути дуже серйозні конфлікти. Їли ви зараз перебуваєте в складних відносинах зі своїм чоловіком або дружиною, ні в якому разі не варто йти на сильні конфлікти, інакше це може привести до повного руйнування відносин. Бережіть свої родини.

Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. Більше руху, спорту, свіжого повітря і гарного настрою. На цьому тижні вам не варто ні в якому разі пити дуже холодне. Може застудитися горло, голосові зв’язки сісти. Вам потрібно берегти себе.

Діви

З цього тижня Сонце заходить в знак зодіаку Дів. Ви стаєте яскравими, сильними і будете в центрі уваги. Цей тиждень відкриває перед вами велика кількість різних перспектив, але ви можете заплутатися в своїх ідеях думках, можете відчувати себе не дуже впевнено. Для того, щоб цього не було, вам потрібно систематизувати ваші думки і чітко написати плани, які ви хочете втілити в життя.

Фінансово тиждень обіцяє бути неймовірно сприятливій. Тому усі Діви, хто працюють з фінансовими питаннями, можуть реалізовувати великі фінансові проекти, а також ви можете отримати цікаві можливості у вигляді інвестицій. Тиждень обіцяє принести вам гарний прибуток — підвищення зарплати, премії та інші фінансові можливості. На роботі ви будете відчувати себе впевнено, особливо якщо ви є хорошим фахівцем у своїй справі. Ви будете дуже затребувані. Якщо ви хочете міняти роботу, це також принесе вам успіх. Ні в якому разі не варто йти на відкритий конфлікт з начальством. Це може привести до дуже негативних наслідків. Також чекайте сприятливих сюрпризів з далека. Вся робота з іноземцями, з іноземними компаньйонами принесе вам багато можливостей і відкриє нові перспективи. Якщо на цьому тижні вам потрібно буде кудись їхати, обов’язково скористайтеся цією можливістю. Вона вам принесе незабутні враження або ж ділові хороші можливості.

Остерігайтеся ваших компаньйонів, партнерів, які можуть вас несподівано підвести, заплутати або ввести в будь-який обман. Тому будьте вкрай обережні. Розраховуйте на самих себе. Вірте своїй інтуїції і чудовій логіці.

В особистих стосунках дуже цікавий період для самотніх Дів. Якщо ви давно зустрічаєтеся з кимось або хочете познайомиться, буде дуже багато цікавих змін. У сімейних Дів — тиша і спокій. Але ні в якому разі на цьому тижні не варто обманювати своїх чоловіків або навпаки ви можете дізнатися про якоїсь негативні ситуації. Краще поговорити і довіряти саме своїй другій половинці, а не чуткам.

Здоров’я має бути міцним, сильним. Ви можете відчувати енергетичний підйом.

Терези

Ваги на цьому тижні можуть бути дуже яскравими. Вони будуть притягатися до себе інтерес. Особливо Ваги творчих професій.

Що стосується внутрішнього стану, то у вас можуть виникнути дуже багато сумнівів, страхів, невпевненості в собі від яких обов’язково варто позбутися. Краще на цьому тижні досить тверезо і чітко дивитися на ситуації, все зважувати і аналізувати. Не дозволяйте ілюзіям заповнювати свій розум. Особливо це стосується робочих моментів. Не беріть участі в інтригах, плітках. Пройде тиждень і ця ситуація виправитися в кращу сторону.

Також дуже сприятливо у вас підуть питання щодо нерухомості. Якщо у вас є плани на цій наділі — обов’язково реалізовуйте їх.

На цій можливі дуже цікаві зустрічі з вашими родичами, батьками. Вся робота, яка стосується землі, дачних питань, також буде приносити вам особливе задоволення і хороші можливості. Фінансово також тиждень обіцяє бути дуже успішним.

Одиноким Терезам варто утриматися від знайомств. Ви можете бути розчаровані. Краще займіться іншими питаннями. У сімейних Терезів — все спокійно Ви можете насолоджуватися відносинами і бути щирими один з одним.

Поставтеся серйозно до здоров’я. Особливо до небезпеки інфекційних захворювань.

Скорпіони

Все свідомість Скорпіонів на цьому тижні буде заповнено якимись цікавими проектами, які ви вже почали. Але потрібно бути уважними і не придумувати собі складнощів, яких немає. Мисліть тверезо. Несподівано для вас можуть прийти в життя люди, які сприятливо вплинуть на хід подій. У них можуть бути величезні можливості або ж вони просто дадуть мудру пораду. Вам на цьому тижні варто частіше відвідувати будь-які заходи, сміливо йти на ділові переговори бо саме зараз звідти прийде удача.

Особливу підтримка ви відчуєте від своїх рідних і близьких. Гарний час зустрітитися зі своїми рідними, батьками. Якщо ви живете далеко, як раз в цей період ви зможете їх відвідати.

Особливий успіх буде у тих Скорпіонів, хто займається будь-яким видом творчості. Тут також можуть бути цікаві ідеї, можливості, які ви відразу зможете втілити в життя, і вони будуть мати досить хороший результат.

Всі питання, щодо нерухомості, пройдуть для вас дуже сприятливо. Крім того, у тих, хто задіяний в будівництві — все буде йти як по маслу і принесе дохід.

Несподівано для вас на цьому тижні також можуть прийти цікаві можливості з боку партнерів або компаньйонів — вони несподівано протягнуть руку допомоги. Або ж у вашому житті з’являться нові люди, які принесуть позитивні зміни.

Зверніть увагу на друзів — можливі складності. У вас можуть бути з ними конфлікти, недовіра, недомовленість.

Одиноким Скорпіонам варто утриматися від знайомств. Може бути багато обманів, надуманість. Якщо у вас є вже якісь відносини, ні в якому разі не варто з’ясовувати стосунки. У вас може бути дуже багато ревнощів і підозри до тих людей з якими ви зустрічаєтеся. У сімейних Скорпіонів ситуація буде трішечки простіше, вас також можуть турбувати ревнощі, але ви довіряєте своїй половинці і отримаєте її підтримку.

Здоров’я обіцяє бути міцним і гарним. Обов’язково займайтеся спортом, гуляйте. Зверніть увагу на серцево-судинну систему, а також область спини. Побережіть себе і не робіть зайвих навантажень.

Стрільці

Стрільцям цей тиждень принесе дуже багато несподіваних сприятливих змін. Можливо фінансову стабільність. Але взагалі свідомість буде завантажено у власні амбіції і бажання яскраво себе проявити в будь-якій сфері діяльності. Особливо це стосується тих Стрільців, хто є керівником. Якщо ви підете на поводу своїх амбіцій, ви можете дуже багато втратити. Ви можете допустити ряд дуже складних помилок. Тому постарайтеся стримуватися, а якщо ви не знаєте, як вчинити, то запитайте у кого-то, кому ви довіряєте, і хто є фахівцем в цій справі.

Гарний час для тих Стрільців, хто займається фінансовими питаннями. Можливий дуже велика прибуток. Якщо ви просто працюєте, може бути гарне підвищення зарплати або ж якісь премії, бонуси. Також цікаво для всіх тих Стрільців, хто працює в освіті, в ЗМІ. Зараз для вас буде дуже багато цікавої роботи, великі можливості, ви зможете досить яскраво себе проявити. Остерігайтеся скандалів. Особливо якщо ваша робота пов’язана з якимось видом інформації, то краще за все не вплутуватися в скандали.

Постарайтеся не йти на конфлікт з рідними, особливо щодо питань нерухомості. Якщо не вдається домовиться — зверніться до фахівців, юристів, які допоможуть грамотно вирішити питання. Астролог не рекомендує зараз займатися питаннями купівлі-продажу нерухомості.

Все, що стосується розпочатих процесів або якихось цікавих проектів, у всьому цьому у вас буде стабільний успіх. Вони будуть прекрасно просуватися. Ви будете відчувати підтримку своїх однодумців. Всі будуть працювати в унісон. Також ви можете спиратися на своїх компаньйонів, партнерів по роботі, які також можуть принести вам цікаві можливості, ідеї.

Цей період дуже цікавий для сімейних Стрільців. У вас може бути розвиток відносин, розуміння один одного. У самотніх Стрільців може бути абсолютна плутанина під час знайомств. Справа в тому, що вас можуть обдурити або ви можете бути неправильно зрозумілі. Тому якщо ви відчуваєте, що ситуація заходить у глухий кут, вам варто відмовитися від розпочатого.

Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. Побільше свіжого повітря, гарного настрою і обов’язково руху.

Козероги

У Козерогів цей тиждень буде також насичений сприятливими змінами якщо вони будуть в злагоді з самим собою. Може бути багато цікавих зустрічей, поїздок, подорожей або ж відряджень. Тому вам потрібно буде обов’язково уважно стежити за своїм внутрішнім станом — ви можете часто бути роздратовані. Приведіть свої думки в порядок.

У міру можливості відмовтеся від далеких подорожей або серйозних відносин з іноземцями. Якщо у вас є які-небудь контакти або ділові питання і вам потрібно провести якц-небудь нараду, вам краще відкласти ці питання на наступний тиждень. Тому що ви самі можете остаточно в них заплутатися. Можливо, це будуть важкі переговори, можливо, ваші закордонні партнери самі не знатимуть, чого вони насправді можуть. Тому найкраще довіряти самим собі. Також приділіть увагу тим діловим питань, які є на сьогоднішній день.

Велику завантаженість відчують ті Козероги, які працюють в сфері освіти. Тому вам потрібно бути уважними насамперед до самих себе і якщо щось не ладиться, просто відкладіть це на потім. Теж саме стосується і тих Козерогів, хто в даний момент займаються своєю освітою — ви можете бути розсіяні.

Що стосується фінансів, то зараз досить вдалий час. Ви можете відчувати стабільність свого фінансового становища. Головне зберігайте здоровий глузд та не суперечте самим собі.

Якщо ви шукаєте нове місце роботи, то на цьому тижні ви можете знайти для себе цікаві перспективи і варіанти. А ось співбесіду краще відкласти до наступних тижнів.

В особистому житті дуже хороший період, особливо для самотніх Козерогів. Ви можете зустріти свою другу половинку. Зустрічі можуть бути яскраві, красиві, романтичні і незабутні. У сімейних Козерогів буде досить спокійний і хороший період, коли ви можете чудово проводити час зі своєю другою половинкою.

Здоров’я також обіцяє бути міцним, гарним. Вам саме час вводити якісь методики оздоровлення: додатково приймати вітаміни, побільше дихати свіжим повітрям і займатися спортом.

Водолії

Водолії на цьому тижні можуть відчути стабільність і спокій, але за умови, якщо будуть спокійно сприймати все що відбуваються навколо.

Особливу підтримку ви відчуєте від людей здалеку. Можуть відкритися цікаві перспективи з закордонними партнерами або ж у вас можуть бути цікаві поїздки закордон навіть у вигляді відпочинку. Ваша свідомість дуже сильно буде прикута до фінансових питань, але на цьому тижні ні в якому разі не варто інвестувати в якісь великі проекти, вкладати великі фінанси або купувати якісь дуже важливі для вас великі предмети або, наприклад, нерухомість. Це може привести до великих матеріальних втрат в майбутньому або покупка може бути вельми невдалою. Тому утримайтеся поки від цього. Що стосується судових питань, тут теж можуть бути досить складні ситуації, які варто відкласти.

Особливу підтримку на цьому тижні ви будете бачити від рідних і близьких. Можливі несподівані зустрічі з родичами, які принесуть вам дуже багато радості, хороших вражень. Астролог радить більше часу приділити дітям — ви їм зараз дуже потрібні.

В особистому житті у самотніх Водоліїв можуть відбутися хороші знайомства. У сімейних Водоліїв буде досить спокійний, хороший і сприятливий період.

Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. Побільше хороших вражень, зустрічей з друзями. Зверніть увагу на горло. Бажано на пити холодного аби не було ангіни. У всьому іншому буде все добре.

Риби

Для Риб тиждень обіцяє бути дуже цікавою і заповнена новою, цікавою інформацією. Якщо ви працюєте в будь-яких інформаційних напрямках, в ЗМІ, в системі освіти або ж багато подорожуєте і ваша робота пов’язана з дорогою, то зараз може бути дуже багато цікавих змін. Наприклад, ви можете придбати новий автомобіль або ж можуть бути нові цікаві зустрічі, про які ви навіть не підозрювали і ці зустрічі сприятливим чином змінять ваш світ і вашу свідомість.

Цей тиждень буде особливим, тому що за все літо — це найбільш емоційний період, особливо в понеділок. Тому уважно стежте, про що ви думаєте, наскільки ви логічні, наскільки тверезі в своїх думках. Тому що ви будете дуже сильно дратуватися, особливо ви будете дратівливі до своєї другої половинки. У якщо у вас є партнери по бізнесу, тут можуть бути цілі історії, пов’язані з інтригами, підозрами і, може бути, обманом з боку. Тому побільше здорового глузду. У будь-якому випадку ви будете відчувати підтримку, яка буде приходити від вашого колективу або, наприклад, від рідних і близьких. Ви будете відчувати впевненість і діяти за планом.

Чудовий тиждень для фінансових питань. Тому будь-які цікаві фінансові операції, вкладення або вирішення питань з боргами у вас може дуже добре вирішитися. Вдало протікатимуть всі розпочаті вами проекти або будь-які інші процеси.

Для одиноких Риб ситуація сприятлива. Ви можете спокійно знайомиться з новими людьми, ходити на побачення. Головне, щоб ви були в злагоді з самим собою і все буде складатися найкращим чином. У сімейних Риб — дуже складний тиждень. Ви можете мати величезну кількість претензій до своєї другої половинки і це ні до чого доброго не може привести. Тому залиште поки ці питання. Займіться хобі або іншими інтересами і це призведе тільки до кращого.

Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. Якщо ви страждаєте алергічними реакціями або схильні до інфекційних захворювань, тут треба себе берегти і вживати всіх заходів обережності. Побільше свіжого повітря і гарного настрою.