Эмоциональный период: гороскоп для всех знаков Зодиака до 30 августа

“Эта неделя обещает быть очень интересной. Солнце переходит в знак Девы, а Луна будет убывающая. Это говорит о том, что нам надо заканчивать дела или продолжать их. Сами аспекты в астрологии говорят о том, что будет очень много интересных перемен. И те люди, которые хотят что-то менять, развиваться — самое время. Не стоит доверять ненужной информации. Возможно, будет много информационной лжи или мы сами будем себя запутывать в своих мыслях или идеях, или предвзятому отношению к жизни”, — пояснила астролог.

Она также считает, что возможна вспышка инфекционных заболеваний.

“Поэтому вы должны особое внимание уделить своей безопасности. Также не рекомендуется на этой неделе злоупотреблять спиртными или какими-то другими сложными напитками, которые могут принести к негативным последствиям”, — пояснила Базиленко.

Овны

У Овнов эта неделя будет рабочей — многие из вас вернутся к своей работе, которая обещает быть интересной, хотя психологически может быть и не просто.

Очень много работы будет у тех Овнов, кто занимается медициной или каким-либо видом деятельности, связанным с пищевыми направлениями. Но возможно вас будут одолевать страхи и неуверенность в себе. С этим необходимо бороться. Особенно эмоциональным будет понедельник. Лучше занятая своими делами и мыслить позитивно.

Вы можете встретить интересных людей, реализовывать интересные проекту. На этой неделе возможны непредвиденные, но приятные ситуации, которые принесут новые возможности и выгоду, колоссальный успех. Особую поддержку вы будете чувствовать от своего начальства. Овны-руководители смогут расширить свое влияние.

Неделя будет успешной для тех Овнов, кто в ладу с самим с собой.

Также удачной неделя будет в финансовой сфере. Возможно повышение заработной платы или вам могут отдать долги, или у вас будут какие-то интересные финансовые проекты, инвестиции.

Для одиноких Овнов — время знакомств. Возможно, у вас возникнут какие-то интересные отношения. У семейных Овнов — особо благоприятный период. Это период, удачного заключения браков. Тем же кто уже нашел свою второю половину, самое время уделить ей внимание, а в ответ получить поддержку.

На этой недели нужно быть внимательными к своему здоровью из-за возможности возникновения инфекционных болезней. Поэтому вам надо правильно питаться, вести здоровый образ жизни и беречь себя.

Тельцы

Эта неделя принесет вам много благоприятных перемен. Совершенно неожиданные ситуации могу иметь позитивный исход. Особенно это касается интересных встреч или вероятности хорошего отдыха. Посвятите эту неделю отдыху, интересным знакомствам, как можно больше занимайтесь любимым хобби. Вам нужно расслабление и перезагрузка.

На работе у Тельцов будет очень спокойная, хорошая неделя, когда вы будете чувствовать поддержку своего коллектива. Если вы сам себе хозяин, вы можете получит хорошую прибыль, продолжать интересные дела, проекты и во всем этом у вас будет успех. Особый успех будет у финансистов, предпринимателей и людей искусства.

Хорошее время для Тельцов-руководителей. Возможен карьерный рост особенно на госслужбе. Вы можете смело брать на себя какие-то обязанности и принимать смелые решения. Единственное, нельзя находится в иллюзии страхов и всем доверять. Любую информацию нужно проверять.

Астролог рекомендует на этой неделе не встречаться с друзьями, особенно выпивать в их компании, это может привести к ненужному выяснению отношений. Также избегайте выяснения отношений с любимыми.

В любви будьте крайне осторожны, особенно одинокие Тельцы. На этой неделе вы можете допустить ряд сложных ошибок при знакомстве, вы можете быть обманутыми. А если у вас есть любимый человек, не надумывайте ничего, чтобы не было сор, скандалов. Это может привести к расставанию. У семейных же Тельцов очень хороший период. Главное быть в согласии со своей второй половинкой и побольше уделять ей времени. Здоровье обещает быть крепким, хорошим.

Близнецы

Близнецам эта неделя принесет много интересных перемен, знакомств и впечатлений. Особенно вы будете заняты вопросами родственников.

На этой недели возможно удачное решение вопросов, касающихся недвижимости. Вы также можете начинать или продолжать какие-либо ремонты, но нужно учитывать, что у вас могут быть разногласия с вашими родными и близкими, например, во вкусах, стилях вашего ремонта или если вы будете покупать или продавать, здесь будут спорные вопросы — кому что нравится. Точно также обратите внимание на документы, которые будут оформляться — возможны подводные камни.

Для вас также очень благоприятны поездки зарубеж разного характера, как делового, так и на отдых. Если вы работаете в иностранных компаниях время открывать новые для себя возможности, продвигать что-нибудь новое.

Очень хорошее время для тех Близнецов, которые занимаются творчеством. Также обратите внимание на вопросы с начальством. Здесь может быть очень много споров, надуманного, конфликтов, которые нужно будет избегать. Это не время для карьерного роста. Эта неделя может создать Близнецам-руководителям очень сложные двойные ситуации, которые сложно разрешить. Поэтому лучше применять дипломатию и пока воздержаться от повышений. Если вы хозяин своей фирмы или компании, тогда вам стоит также воздержаться от каких-то важных решений.

В любви эта неделя обещает быть очень интересной. Для одиноких Близнецов — много интересных знакомств, хороших людей, впечатлений от них. Возможно, в будущем вы сможете прекрасно развивать с ними отношения. У семейных Близнецов также благоприятный период. Вы можете опираться на свою вторую половинку. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Но обратите внимание на желудочно-кишечный̆ тракт. Очень внимательно смотрите, какие продукты вы употребляете. Это может привести к разного рода отравлениям. Также будьте внимательны относительно спины. Не стоит делать больших нагрузок.

Раки

У Раков эта неделя будет полна интересных перемен, как в лучшую, так и не в очень хорошую сторону. Все будет зависеть только от вас. На этой неделе вам надо очень хорошо думать о чем вы говорите и контролировать ваши мысли. Чаще всего они будут на эмоциях и у вас будет иллюзорное восприятие мира, что может привести к претензиям к себе, а также к конфликтам с внешним миром. Это может при вести вас к очень серьёзным конфликтам. Поэтому постарайтесь взвешивать все очень тщательно, особенно те Раки, кто работает в СМИ или в сфере образования. Воздержитесь и тщательно готовьтесь к выступлениям или встречам. Если вы учитесь, то можете быть очень рассеяны. Поэтому если у вас экзамены или важные тесты, лучше переложить их при возможности на следующую неделю. Во всех остальных отношениях неделя будет очень интересной. Главное — контроль над собой.

Благоприятное время для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Успешным будет и ремонт.

Что касается интересных инвестиций, возможности хорошо заработать или других финансовых возможностей. Причем все может произойти внезапно. Успешное время для сотрудников налоговой службы, банков, а также для юристов.

Будьте внимательных в заграничных поездках. Воздержитесь от водного вида транспорта. Также будьте внимательными с приемом жидкости, чтобы не вызвать у вас состояние отравления.

В любви замечательный период, как для одиноких Раков, так и для семейных. Особенно семейные Раки могут почувствовать хорошие возможности в отношениях, прекрасно провести время друг с другом и очень большую поддержку даже в каких-то деловых вопросах от своих супругов. Здоровье должно быть крепким, хорошим. Обратите внимание на органы дыхания, а также область почек.

Львы

Львам эта неделя хорошие финансовые возможности. Те Львы, которые работают в сфере финансов или имеют свой собственный бизнес — самое время что-либо предпринять в плане интересных финансовых операций. Вам нужно абсолютно четко понимать, чего бы вы хотели, реально смотреть на финансовые вопросы и точно также отнестись с большим вниманием к тому, кто вас окружает. Потому что авантюристы могут иметь место быть в вашей жизни. При правильном подходе, твердости и здравом смысле вы можете получить хорошие инвестиции и сделать великолепные вложения, которые будут финансово перспективны.

Что касается общения, контактов, то вы можете познакомится с интересными людьми. Также на этой неделе могут произойти какие-нибудь знакомства, которые благоприятно повлияют на вашу жизнь. Как можно больше отдыхайте в свободное от работы время. Если у вас есть хобби, не забывайте о нем и вы будете получать удовольствие.

Трудовая деятельность будет развиваться очень хорошо. Особенно это касается Львов-медиков или Львов, которые занимаются каким-нибудь интересным производством, пищевыми направлениями. Работы у вас будет много. Очень хорошо опираться на своих партнеров по бизнесу, на компаньонов.

Интересное время для Львов-руководителей. Ждите перемен. Могут быть благоприятные изменения. Вас могут повысить. Могут дать больше полномочий или же вы можете где-то очень ярко проявить себя. Возможен даже резкий переход из одного места на другое.

Хороший, интересный период для одиноких Львов. У семейных Львов — очень интересны й период. С одной стороны, вы можете получить колоссальную поддержку, но если вы не будете проявлять своего эго, то у вас могут быть очень серьезные конфликты. Ели вы сейчас находитесь в сложных отношениях со своим супругом или супругой, ни в коем случае не стоит идти на сильные конфликты, иначе это может привести к полному разрушению отношений. Берегите свои семьи.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Больше движения, спорта, свежего воздуха и хорошего настроения. На этой неделе вам не стоит ни в коем случае пить очень холодное. Может простудиться горло, голосовые связки сесть. Вам нужно беречь себя.

Девы

С этой недели Солнце заходит в знак зодиака Дев. Вы становитесь яркими, сильными и будете в центре внимания. Эта неделя открывает перед вами большое количество разных перспектив, но вы можете запутаться в своих идеях мыслях, можете чувствовать себя не очень уверено. Для того, чтобы этого не было, вам нужно систематизировать ваши мысли и четко написать планы, которые вы хотите воплотить в жизнь.

Финансово неделя обещает быть невероятно благоприятной. Поэтому все Девы, кто работают с финансовыми вопросами, могут реализовывать большие финансовые проекты, а также вы можете получить интересные возможности в виде инвестиций. Неделя обещает принести вам хорошую прибыль — повышение зарплаты, премии и другие финансовые возможности. На работе вы будете чувствовать себя уверено, особенно если вы являетесь хорошим специалистом в своем деле. Вы будете очень востребованы. Если вы хотите менять работу, это также принесет вам успех. Ни в коем случае не стоит идти на открытый конфликт с начальством. Это может привести к очень негативным последствиям. Также ждите благоприятных сюрпризов из далека. Вся работа с иностранцами, с иностранными компаньонами принесет вам много возможностей и откроет новые перспективы. Если на этой неделе вам нужно будет куда-нибудь ехать, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Она вам принесет незабываемые впечатления или же деловые хорошие возможности.

Остерегайтесь ваших компаньонов, партнеров, которые могут вас неожиданно подвести, запутать или ввести в какой-либо обман. Поэтому будьте крайне осторожны. Рассчитывайте на самих себя. Верьте своей интуиции и великолепной логике.

В личных отношениях очень интересный период для одиноких Дев. Если вы давно встречаетесь с кем-то или хотите познакомится, будет очень много интересных изменений. У семейных Дев — тишь да гладь. Но ни в коем случае на этой неделе не стоит обманывать своих супругов или наоборот вы можете узнать о какой-то негативной ситуации. Лучше поговорить и доверять именно своей второй половинке, а не слухам.

Здоровье должно быть крепким, сильным. Вы можете чувствовать энергетический подъем.

Весы

Весы на этой неделе могут быть очень яркими. Они будут притягиваться к себе интерес. Особенно Весы творческих профессий.

Что касается внутреннего состояния, то у вас могут возникнуть очень много сомнений, страхов, неуверенности в себе от которых обязательно стоит избавиться. Лучше на этой неделе достаточно трезво и чётко смотреть на ситуации, все взвешивать и анализировать. Не позволяйте иллюзиям заполнять свой разум. Особенно это касается рабочих моментов. Не участвуйте в интригах, сплетнях. Пройдет неделя и эта ситуация исправиться в лучшую сторону.

Также очень благоприятно у вас пойдут вопросы касательно недвижимости. Если у вас есть планы на этой наделе — обязательно реализовывайте их.

На этой возможны очень интересные встречи с вашими родственниками, родителями. Вся работа, которая касается земли, дачных вопросов, также будет приносить вам особое удовлетворение и хорошие возможности. Финансово также неделя обещает быть очень успешной.

Одиноким Весам стоит воздержаться от знакомств. Вы можете быть разочарованы. Лучше займитесь другими вопросами. У семейных Весов — все спокойно Вы можете наслаждаться отношениями и быть искренними друг с другом.

Отнеситесь серьезно к здоровью. Особенно к опасности инфекционных заболеваний.

Скорпионы

Все сознание Скорпионов на этой неделе будет заполнено какими-то интересными проектами, которые вы уже начали. Но нужно быть внимательными и не придумывать себе сложностей, которых нет. Мыслите трезво. Неожиданно для вас могут прийти в жизнь люди, которые благоприятно повлияют на ход событий. У них могут быть огромные возможности или же они просто дадут мудрый совет. Вам на этой неделе стоит почаще посещать какие-либо мероприятия, смело идти на деловые переговоры потому что именно сейчас оттуда придет удача.

Особую поддержка вы почувствуете от своих родных и близких. Хорошее время встретится со своими родными, родителями. Если вы живете далеко, как раз в этот период вы сможете их посетить.

Особый успех будет у тех Скорпионов, кто занимается каким-либо видом творчества. Здесь также могут быть интересные идеи, возможности, которые вы сразу сможете воплотит в жизнь, и они будет иметь достаточно хороший результат.

Все вопросы, касательно недвижимости, пройдут для вас очень благоприятно. Кроме того, у тех, кто задействован в строительстве — все будет идти как по маслу и принесет доход.

Неожиданно для вас на этой неделе также могут прийти интересные возможности со стороны партнеров или компаньонов — они неожиданно протянут руку помощи. Или же в вашей жизни появятся новые люди, которые принесут положительные изменения.

Обратите внимание на друзей — возможны сложности. У вас могут быть с ними конфликты, недоверие, недосказанность.

Одиноким Скорпионам стоит воздержаться от знакомств. Может быть много обманов, надуманностей. Если у вас есть уже какие-либо отношения, ни в коем случае не стоит выяснять отношения. У вас может быть очень много ревности и подозрения к тем людям с которыми вы встречаетесь. У семейных Скорпионов ситуация будет немножечко проще, вас также может беспокоить ревность, но вы доверяете совей половинке и получите ее поддержку.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Обязательно занимайтесь спортом, гуляйте. Обратите внимание на сердечно-сосудистую систему, а также область спины. Поберегите себя и не делайте лишних нагрузок.

Стрельцы

Стрельцам эта неделя принесёт очень много неожиданных благоприятных изменений. Возможно финансовую стабильность. Но вообще сознание будет погружено в собственные амбиции и желание ярко себя проявить в любой сфере деятельности. Особенно это касается тех Стрельцов, кто является руководителем. Если вы пойдете на поводу своих амбиций, вы можете очень многое потерять. Вы можете допустить ряд очень сложных ошибок. Поэтому постарайтесь сдерживаться, а если вы не знаете, как поступки, то спросите у кого-то, кому вы доверяете, и кто является специалистом в этом деле.

Хорошее время для тех Стрельцов, кто занимается финансовыми вопросами. Возможна очень крупная прибыль. Если вы просто работаете, может быть хорошее повышение зарплаты или же какие-нибудь премии, бонусы. Также интересно для всех тех Стрельцов, кто работает в образовании, в СМИ. Сейчас для вас будет очень много интересной работы, большие возможности, вы сможете достаточно ярко себя проявить. Остерегайтесь скандалов. Особенно если ваша работа связана с каким-то видом информации, то лучше всего не ввязываться в скандалы.

Постарайтесь не идти на конфликт с родными, особенно касательно вопросов недвижимости. Если не удается договорится — обратитесь к специалистам, юристам, которые помогут грамотно решить вопрос. Астролог не рекомендует сейчас заниматься вопросами купли-продажи недвижимости.

Все, что касается начатых процессов или каких-нибудь интересных проектов, во всем этом у вас будет стабильный успех. Они будут прекрасно продвигаться. Вы будете чувствовать поддержку своих единомышленников. Все будут работать в унисон. Также вы можете опираться на своих компаньонов, партнеров по работе, которые также могут принести вам интересные возможности, идеи.

Этот период очень интересный для семейных Стрельцов. У вас может быть развитие отношений, понимание друг друга. У одиноких Стрельцов может быть абсолютная путаница во время знакомств. Дело в том, что вас могут обмануть или вы можете быть неправильно поняты. Поэтому если вы чувствуете, что ситуация заходит в тупик, вам стоит отказаться от начатого.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Побольше свежего воздуха, хорошего настроения и обязательно движения.

Козероги

У Козерогов эта неделя будет также насыщена благоприятными переменами если они будут в согласии с самим собой. Может быть много интересных встреч, поездок, путешествий или же командировок. Поэтому вам нужно будет обязательно внимательно следить за своим внутренним состоянием — вы можете часто быть раздражены. Приведите свои мысли в порядок.

По мере возможности отважитесь от дальних путешествий или серьезных отношений с иностранцами. Если у вас есть какие-нибудь контакты или деловые вопросы и вам нужно провести какое-нибудь совещание, вам лучше отложить эти вопросы на следующую неделю. Потому что вы сами можете окончательно в них запутаться. Возможно, это будут трудные переговоры, возможно, ваши зарубежные партнеры сами не будут знать, чего они на самом деле могут. Поэтому лучше всего доверять самим себе. Также уделить внимание тем деловым вопросам, которые есть на сегодняшний день.

Большую загруженность почувствуют те Козероги, которые работают в сфере образования. Поэтому вам нужно быть внимательными прежде всего у самим себе и если что-то не ладиться, просто отложите это на потом. Тоже самое касается и тех Козерогов, кто в данный момент занимается своим образованием — вы можете быть рассеяны.

Что касается финансов, то сейчас довольно удачно время. Вы можете чувствовать стабильность своего финансового положения. Главное сохраняйте здравомыслие не перечьте самим себе.

Ели вы ищите новое место работы, то на этой неделе вы можете найти для себя интересные перспективы и варианты. В вот собеседование лучше отложить до следующие недели.

В личной жизни очень хороший период, особенно для одиноких Козерогов. Вы можете встретить свою вторую половинку. Встречи могут быть яркие, красивые, романтичные и незабываемые. У семейных Козерогов будет достаточно спокойный и хороший период, когда вы можете прекрасно проводить время со своей второй половинкой.

Здоровье также обещает быть крепким, хорошим. Вам самое время вводить какие-то методики оздоровления: дополнительно принимать витамины, побольше дышать свежим воздухом и занимается спортом.

Водолеи

Водолеи на этой неделе могут почувствовать стабильность и спокойствие, но при условии, если будут спокойно воспринимать все происходящие вокруг.

Особую поддержку вы почувствуете от людей издалека. Могут открыться интересные перспективы с заграничными партнерами или же у вас могут быть интересные поездки заграницу даже в виде отдыха. Ваше сознание очень сильно будет приковано к финансовым вопросам, но на этой неделе ни в коем случае не стоит инвестировать в какие-то большие проекты, вкладывать большие финансы или покупать какие-нибудь очень важные для вас большие предметы или, например, недвижимость. Это может привести к большим материальным потерям в будущем или покупка может быть весьма неудачной. Поэтому воздержитесь пока от этого. Что касается судебных вопросов, здесь тоже могут быть довольно сложные ситуации, которые стоит отложить.

Особую поддержку на этой неделе вы будете видеть от родных и близких. Возможны неожиданные встречи с родственниками, которые принесут вам очень много радости, хороших впечатлений. Астролог рекомендует больше времени уделить детям — вы им сейчас очень нужны.

В личной жизни у одиноких Водолеев могут состояться хорошие знакомства. У семейных Водолеев будет достаточно спокойный, хороший и благоприятный период.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Побольше хороших впечатлений, встреч с друзьями. Обратите внимание на горло. Желательно на пить холодного дали не было ангины. Во всем остальном будет все хорошо.

Рыбы

Для Рыб неделя обещает быть очень интересной и заполнена новой, интересной информацией. Если вы работаете в любых информационных направлениях, в СМИ, в системе образования или же много путешествуете и ваша работа связана с дорогой, то сейчас может быть очень много интересных перемен. Например, вы можете приобрести новый автомобиль или же могут быть новые интересные встречи, о которых вы даже на подозревали и эти встречи благоприятным образом изменят ваш мир и ваша сознание.

Эта неделя будет особенная, потому что за все лето — это самый эмоциональный период, особенно в понедельник. Поэтому внимательно следите, о чем вы думаете, насколько вы логичны, насколько трезвы в своих мыслях. Потому что вы будете очень сильно раздражаться, особенно вы будете раздражительны к своей второй половинке. В если у вас есть партнеры по бизнесу, тут могут быть целые истории, связанные с интригами, подозрениями и, может быть, обманом со стороны. Поэтому побольше здравого смысла. В любом случае вы будете ощущать поддержку, которая будет приходить от вашего коллектива или, например, от родных и близких. Вы будете чувствовать уверенность и действовать по плану.

Великолепная неделя для финансовых вопросов. Поэтому любые интересные финансовые сделки, вложения или решения вопросов с долгами у вас может очень хорошо разрешиться. Удачно будет протекать все начатые вами проекты или любые другие процессы.

Для одиноких Рыб ситуация благоприятна. Вы можете спокойно знакомится с новыми людьми, ходить на свидание. Главное, чтобы вы были в ладу с самим собой и все полет складываться наилучшим образом. У семейных Рыб — очень сложная неделя. Вы можете иметь огромное количество претензий к своей второй половинке и это ни к чему хорошему не может привести. Поэтому оставьте пока эти вопросы. Займитесь хобби или другими интересами и это приведет только к лучшему.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Если вы страдаете аллергическими реакциями или склонны к инфекционным заболеваниям, здесь надо себя беречь и принимать все меры предосторожности. Побольше свежего воздуха и хорошего настроения.