Емір Катару пояснив причину конфлікту навколо його країни

"Їм не подобається наша незалежність, то, як ми мислимо, наш погляд на (розвиток - ред.) регіону. Ми хочемо свободи слова для людей. Їх це не влаштовує. І вони думають, що це загроза для них", - сказав він.

За слова еміра Катару, для його країни незалежність - це червона лінія.

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"Ми не дозволимо будь-кому було втручатися в наш суверенітет", - додав він.

Аль Тані також заявив, що країни Перської затоки в кінцевому підсумку хочуть домогтися зміни режиму в Катарі.

Нагадаємо, глава МЗС Бахрейну Халед бен Ахмед Аль Халіфа запропонував заморозити членство Катару в Раді співробітництва арабських держав Перської затоки