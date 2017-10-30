Емір Катару пояснив причину конфлікту навколо його країни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані заявив, що країни Перської затоки вступили в конфлікт з Катаром через його незалежну позицію. Про це він сказав в інтерв'ю CBS, передає УНН.
"Їм не подобається наша незалежність, то, як ми мислимо, наш погляд на (розвиток - ред.) регіону. Ми хочемо свободи слова для людей. Їх це не влаштовує. І вони думають, що це загроза для них", - сказав він.
За слова еміра Катару, для його країни незалежність - це червона лінія.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катар відкинув звинувачення у підтримці тероризму
"Ми не дозволимо будь-кому було втручатися в наш суверенітет", - додав він.
Аль Тані також заявив, що країни Перської затоки в кінцевому підсумку хочуть домогтися зміни режиму в Катарі.
Нагадаємо, глава МЗС Бахрейну Халед бен Ахмед Аль Халіфа запропонував заморозити членство Катару в Раді співробітництва арабських держав Перської затоки