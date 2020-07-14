Електроважмаш зупинився при Зеленському, завод не голосуватиме за "Слуг" - робітники

Як відомо, він очолив ХОДА після недовгого перебування у Верховній Раді в якості народного депутата від "Слуг народу". Пославшись на селекторну з Президентом, Кучер попросив працівників заводу не ставити багато питань, нічого конкретного не сказав і поїхав, залишивши колектив у подиві. Потім на сайті ХОДА з'явилася новина, в якій зазначено, що губернатор привітав колектив з "днем народження" (74-річчям) підприємства. І пообіцяв вирішити у Києві всі питання.

"Я гордий, що у нас на Харківщині є настільки потужне підприємство. Хочу подякувати вам за роботу і за терпіння. Бажаю, щоб в наступному році ми зібралися з вами разом і відсвяткували ювілей потужного підприємства, яке б підсилило виробництво, змогло підвищити зарплати", - сказав Кучер, зазначивши, при цьому, що проблеми підприємства - брак замовлень і заборгованість із зарплати.

Нагадаємо, що "Електроважмаш" сьогодні фактично зупинений. Близько 1 млрд грн заборгованості перед контрагентами, масові звільнення робітників, недавнє відключення каналізації, відсутність комплектуючих і портфеля замовлень на майбутнє.

"Ми слухали його і намагалися зрозуміти, що далі буде з заводом, звільнятися зараз або місяць-другий почекати. Але бачимо, що нічого путнього не буде. Президент, якому ми пишемо лист за листом, повинен пам'ятати, що з таким ставленням до нашого заводу він в історію не увійде, а вступить. Харківщина назавжди запам'ятає, що "Електроважмаш" зупинився при Зеленському. І "Слуги" можуть не розраховувати на наші голоси восени", - поділився своїм враженням від зустрічі з губернатором один із працівників заводу.

Політичні експерти підтверджують, що рейтинг керівної партії "Слуги народу" і Президента України Зеленського в Харкові неухильно знижується, причому з більш високою швидкістю, ніж в цілому по країні. Показовим фактом вони називають перемогу Юлії Світличної на виборах у ВРУ по округу №179, де раніше перемагав нинішній глава ХОДА Олексій Кучер.

Плачевну ситуацію на "Електроважмаші" пов'язують з навмисне неефективною роботою Віктора Буська, екс-гендиректора заводу, раніше призначеного керувати підприємством через особисту близькість до керівництва Фонду держмайна, а нині відстороненого від посади за розтрату в особливо великих розмірах. До речі, днями суд визнав незаконним припинення повноважень попереднього генерального директора "Електроважмашу" Дмитра Костюка і скасував відповідний наказ ФДМУ, тим самим відновивши Костюка на посаді гендиректора заводу.