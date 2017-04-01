Електропостачання в Авдіївку не вдалось відновити через обстріли бойовиків – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Електропостачання Авдіївки відновити не вдалося через обстріли бойовиків. Про це в ефірі "112 Україна" сказав голова ВЦА у Донецькій області Павло Жебрівський, передає УНН.
"Лінії сьогодні не зможуть полагодити", - сказав П.Жебрівський.
За його словами, на території, яку контролює українська влада "розпушеність" кабелю прибрана.
"Але в районі Ясинуватої є повалений стовп... З нашої сторони ремонтники виходили, а з тієї сторони спочатку не виходило ОБСЄ, а потім, коли ОБСЄ погодилось, бойовики почали лупити по "промці" - отримали відповідь і, фактично, сьогодні ремонтники повернулись назад і відновлення електропостачання до Авдіївки не буде", - пояснив П.Жебрівський.
За його словами, наразі йде робота над збереженням режиму тиші завтра і проведенням ремонтних робіт.
П.Жебрівський додав, що місцева влада не планує вимикати опалення Авдіївки поки немає електропостачання.
Як повідомляв УНН, ремонтні бригади вийшли для ліквідації пориву ЛЕП і відновлення електропостачання в Авдіївці.
Нагадаємо, електропостачання в Авдіївці у п'ятницю не було відновлено через порив ЛЕП на непідконтрольній Україні території.
Станом на 7:00 31 березня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.
Також нагадаємо, було погоджено заявку на ремонт пошкодженої через обстріли ЛЕП в районі Авдіївки, відновлювальні роботи планувалося розпочати о 10:00 31 березня.