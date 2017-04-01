Электроснабжение Авдеевки не удалось восстановить из-за обстрелов боевиков - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Электроснабжение Авдеевки восстановить не удалось из-за обстрелов боевиков. Об этом в эфире "112 Украина" сказал председатель ВЦА в Донецкой области Павел Жебривский, передает УНН.
"Линии сегодня не смогут починить", - сказал П.Жебривский.
По его словам, на территории, которую контролирует украинские власти "разрыхленность" кабеля устранена.
"Но в районе Ясиноватой повален столб... С нашей стороны ремонтники выходили, а с другой стороны сначала не выходило ОБСЕ, а затем, когда ОБСЕ согласилось, боевики начали бить по "промке" - получили ответ и, фактически, сегодня ремонтники вернулись назад и восстановления электроснабжения в Авдеевки не будет", - пояснил П.Жебривский.
По его словам, сейчас идет работа над сохранением режима тишины завтра и проведением ремонтных работ.
П.Жебривский добавил, что местные власти не планируют отключать отопление Авдеевки пока нет электроснабжения.
Как сообщал УНН, ремонтные бригады вышли для ликвидации порыва ЛЭП и восстановления электроснабжения в Авдеевке.
Напомним, электроснабжения в Авдеевке в пятницу не было восстановлено из-за порыва ЛЭП на неподконтрольной Украине территории.
По состоянию на 7:00 31 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м. куб.
Также напомним, была согласована заявка на ремонт повреждений из-за обстрелов ЛЭП в районе Авдеевки, восстановительные работы планировалось начать в 10:00 31 марта.