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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44507 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103387 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158824 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117462 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112932 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Электроснабжение Авдеевки не удалось восстановить из-за обстрелов боевиков - П.Жебривский

Электроснабжение Авдеевки не удалось восстановить из-за обстрелов боевиков - П.Жебривский

Киев  •  УНН

 • 12275 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Электроснабжение Авдеевки восстановить не удалось из-за обстрелов боевиков. Об этом в эфире "112 Украина" сказал председатель ВЦА в Донецкой области Павел Жебривский, передает УНН.

"Линии сегодня не смогут починить", - сказал П.Жебривский.

По его словам, на территории, которую контролирует украинские власти "разрыхленность" кабеля устранена.

"Но в районе Ясиноватой повален столб... С нашей стороны ремонтники выходили, а с другой стороны сначала не выходило ОБСЕ, а затем, когда ОБСЕ согласилось, боевики начали бить по "промке" - получили ответ и, фактически, сегодня ремонтники вернулись назад и восстановления электроснабжения в Авдеевки не будет", - пояснил П.Жебривский.

По его словам, сейчас идет работа над сохранением режима тишины завтра и проведением ремонтных работ.

П.Жебривский добавил, что местные власти не планируют отключать отопление Авдеевки пока нет электроснабжения.

Как сообщал УНН, ремонтные бригады вышли для ликвидации порыва ЛЭП и восстановления электроснабжения в Авдеевке.

Напомним, электроснабжения в Авдеевке в пятницу не было восстановлено из-за порыва ЛЭП на неподконтрольной Украине территории.

По состоянию на 7:00 31 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м. куб.

Также напомним, была согласована заявка на ремонт повреждений из-за обстрелов ЛЭП в районе Авдеевки, восстановительные работы планировалось начать в 10:00 31 марта.

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