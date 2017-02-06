Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Сьогодні вже приступили до запуску фільтрувальної станції у роботу. Про це проінформували у КП "Компанія Вода Донбаса", повідомляє УНН.
Подачу питної води відновлять протягом 6-8 годин.
“5 лютого енергетики ДТЕК „Донецькобленерго“ відновили електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Сьогодні співробітники Донецького регіонального виробничого управління приступили до запуску фільтрувальної станції в роботу. Імовірно через 6-8 годин подача питної води споживачам буде відновлено”, — повідомили в підприємстві.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, до централізованого електропостачання підключено 80% Авдіївки.