Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновили

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сегодня уже приступили к запуску фильтровальной станции в работу. Об этом проинформировали в КП "Компания Вода Донбасса", сообщает УНН.