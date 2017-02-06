Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сегодня уже приступили к запуску фильтровальной станции в работу. Об этом проинформировали в КП "Компания Вода Донбасса", сообщает УНН.
Подачу питьевой воды восстановят в течение 6-8 часов.
"5 февраля энергетики ДТЭК "Донецкоблэнерго" восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сегодня сотрудники Донецкого регионального производственного управления приступили к запуску фильтровальной станции в работу. Вероятно через 6-8 часов подача питьевой воды потребителям будет восстановлена ", - сообщили на предприятии.
Напомним, как сообщал УНН, к централизованному электроснабжению подключено 80% Авдеевки.