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Електропостачання Авдіївки відновлене – П.Жебрівський

Електропостачання Авдіївки відновлене – П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 9748 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Авдіївці відновили електропостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.

“Авдіївка з електропостачанням. Зранку ремонтна бригада відновила пошкоджену опору на тимчасово окупованій території між Авдіївкою та Ясинуватою. Донецька фільтрувальна станція наразі до енергоживлення не підключена. У міських резервуарах запас води ще є. Вода у помешкання подається за графіком”, — повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Українські Національні Новини

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