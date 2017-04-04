Електропостачання Авдіївки відновлене – П.Жебрівський

“Авдіївка з електропостачанням. Зранку ремонтна бригада відновила пошкоджену опору на тимчасово окупованій території між Авдіївкою та Ясинуватою. Донецька фільтрувальна станція наразі до енергоживлення не підключена. У міських резервуарах запас води ще є. Вода у помешкання подається за графіком”, — повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.