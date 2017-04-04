Электроснабжение Авдеевки восстановлено - П.Жебривский

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44507 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103387 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158824 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117462 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112932 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104550 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154179 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Электроснабжение Авдеевки восстановлено - П.Жебривский

Электроснабжение Авдеевки восстановлено - П.Жебривский

Киев  •  УНН

 • 9748 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Авдеевке восстановили электроснабжение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает УНН.

"Авдеевка с электроснабжением. Утром ремонтная бригада восстановила поврежденную опору на временно оккупированной территории между Авдеевкой и Ясиноватой. Донецкая фильтровальная станция пока к питанию не подключена. В городских резервуарах запас воды еще есть. Вода в дома подается по графику", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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