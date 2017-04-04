Электроснабжение Авдеевки восстановлено - П.Жебривский

"Авдеевка с электроснабжением. Утром ремонтная бригада восстановила поврежденную опору на временно оккупированной территории между Авдеевкой и Ясиноватой. Донецкая фильтровальная станция пока к питанию не подключена. В городских резервуарах запас воды еще есть. Вода в дома подается по графику", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.