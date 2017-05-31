Електронний кабінет у ДФС має бути запроваджений ще цього року - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Електронний кабінет, який планувалося створити у Державній фіскальній службі з 1 січня, має бути запроваджений в цьому році. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Те, що електронний кабінет запроваджується, я думаю, що зменшить кількість контактів з працівниками ДФС і це дуже добре, але чому ми вічно чекаємо 1 січня? Я би пропонував наблизити, наскільки це можливо, і запровадити це ще в цьому році. Ми б підтримали, щоб ви могли запровадити такий кабінет ще цього року, а то у нас магічна дата — 1 січня”, — зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, 29 березня 2017 року уряд схвалив концепцію реформування ДФС.