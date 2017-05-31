Електронний кабінет у ДФС має бути запроваджений ще цього року - В.Гройсман

“Те, що електронний кабінет запроваджується, я думаю, що зменшить кількість контактів з працівниками ДФС і це дуже добре, але чому ми вічно чекаємо 1 січня? Я би пропонував наблизити, наскільки це можливо, і запровадити це ще в цьому році. Ми б підтримали, щоб ви могли запровадити такий кабінет ще цього року, а то у нас магічна дата — 1 січня”, — зазначив В.Гройсман.

Нагадаємо, 29 березня 2017 року уряд схвалив концепцію реформування ДФС.