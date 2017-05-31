Электронный кабинет в ГФС должен быть внедрен еще в этом году - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Электронный кабинет, который планировалось создать в Государственной фискальной службе с 1 января, должен быть внедрен в этом году. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“То, что электронный кабинет вводится, я думаю, уменьшит количество контактов с работниками ГФС и это очень хорошо, но почему мы вечно ждем 1 января? Я бы предлагал приблизить, насколько это возможно, и ввести это еще в этом году. Мы бы поддержали, чтобы вы могли ввести такой кабинет еще в этом году, а то у нас магическая дата — 1 января”, — отметил В.Гройсман.
Напомним, 29 марта 2017 года правительство одобрило концепцию реформирования ГФС.