Электронный кабинет в ГФС должен быть внедрен еще в этом году - В.Гройсман

“То, что электронный кабинет вводится, я думаю, уменьшит количество контактов с работниками ГФС и это очень хорошо, но почему мы вечно ждем 1 января? Я бы предлагал приблизить, насколько это возможно, и ввести это еще в этом году. Мы бы поддержали, чтобы вы могли ввести такой кабинет еще в этом году, а то у нас магическая дата — 1 января”, — отметил В.Гройсман.

Напомним, 29 марта 2017 года правительство одобрило концепцию реформирования ГФС.