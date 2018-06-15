Електронна акцизна марка не є методом боротьби з нелегальним алкоголем - Ляпіна

За її словами, електронна акцизна марка, введення якої пропонує КМУ, не стане “порятунком” від нелегальних виробників спиртного.

“Сірий” і “чорний” ринки алкоголю — не тільки українська проблема. І в Європі зараз шукають шляхи її вирішення, адже і контрафакт, і фальсифікат там є. Не можна сказати, що алкогольний ринок готовий до тотальної електронної ідентифікації. Ось думка офіційних імпортерів і виробників, зацікавлених у зменшенні “тіні”: ми боїмося, що нам стане дорожче, а тіньовий ринок залишиться, і тоді переваги тіньового ринку тільки зростуть. Тому тут все повинно бути вивчено і обґрунтовано. Повинні бути зрозумілі мотивації“, — пояснила вона.

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Свого часу Італія ввела електронні акцизні марки, нагадала Ляпіна. Однак з нововведенням тіньовий ринок алкоголю не зменшився ні на літр, додала глава ДРС.

“Це саме приклад того, що електронізації — всього лише інструмент, його можна застосувати ні до тієї ситуації, і результату не отримаєш”, — підкреслила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку з тютюнових виробів в режимі реального часу”.

Згідно з документом, на зміну традиційної акцизної марки може прийти електронна система Codentify. Мова про впровадження так званого методу двомірних штрих-кодів, заснованого на використанні зашифрованого 12-значного символу. У коді, який буде наноситися на упаковку товару друкарською фарбою за допомогою лазерного принтера просто на виробництві, повинна бути зашифрована інформація про місце і час виробництва.

При цьому, за словами учасників алкогольного ринку, електронна акцизна марка не зможе захистити споживача від сурогату.

“Нові правила будуть змушені виконувати легальні гравці. Нелегали, як і раніше, залишаться поза увагою контролерів і правоохоронців. Їхній сурогат і далі буде проводитися в підвалах, а збуватися в Інтернеті. Тільки тепер їм навіть трохи полегшать життя, адже більше не буде потреби викручуватись в підробці складної, з точки зору поліграфії, акцизної марки”, - зазначила глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.