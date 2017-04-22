Електроенергія в Україні за місяць подорожчала на 28,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні у березні 2017 року ціни на електроенергію зросли на 63,7% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Водночас у місячному вимірі ціни на електроенергію в Україні зросли на 28,1%.
Додамо, що загалом за рік в Україні ціни на житло, воду, електроенергію, газ інші види палива зросли на 49,5%.
Водночас, за даними відомства, у місячному вимірі ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні зросли на 5%.
Нагадаємо, борг споживачів Києва за електроенергію наблизився до 1 млрд грн.