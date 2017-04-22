Электроэнергия в Украине за месяц подорожала на на 28,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине в марте 2017 года цены на электроэнергию выросли на 63,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
В то же время в месячном измерении цены на электроэнергию в Украине выросли на 28,1%.
Добавим, что всего за год в Украине цены на жилье, воду, электроэнергию, газ другие виды топлива выросли на 49,5%.
В то же время, по данным ведомства, в месячном измерении цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли на 5%.
Напомним, долг потребителей Киева за электроэнергию приблизился к 1 млрд грн.