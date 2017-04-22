Электроэнергия в Украине за месяц подорожала на на 28,1%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21007 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81653 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141621 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111339 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113118 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110321 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102610 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106480 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103143 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150114 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Электроэнергия в Украине за месяц подорожала на на 28,1%

Электроэнергия в Украине за месяц подорожала на на 28,1%

Киев  •  УНН

 • 23601 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине в марте 2017 года цены на электроэнергию выросли на 63,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

В то же время в месячном измерении цены на электроэнергию в Украине выросли на 28,1%.

Добавим, что всего за год в Украине цены на жилье, воду, электроэнергию, газ другие виды топлива выросли на 49,5%.

В то же время, по данным ведомства, в месячном измерении цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли на 5%.

Напомним, долг потребителей Киева за электроэнергию приблизился к 1 млрд грн.

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