Електроенергія подається в Авдіївку на постійній основі – ВЦА

“Зараз повністю Авдіївка зі світлом. Світло передається не з генераторів, а на постійній основі через ЛЕП, яку відновили”, — сказав О.Пограничний.



Він додав, що наразі в місті ситуація спокійна.



“Бойовики обстрілюють лише околиці Авдіївки — промзону і позиції українських військових”, — уточнив О.Пограничний.



Як повідомляв УНН, 28 квітня для електропостачання Авдіївки було задіяно 12 генераторних установок.