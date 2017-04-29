Електроенергія подається в Авдіївку на постійній основі – ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Електропостачання Авдіївки здійснюється через відновлену лінію електропередач (ЛЕП). Про це в коментарі УНН повідомив радник голови Донецької військо-цивільної адміністрації Олесь Пограничний.
“Зараз повністю Авдіївка зі світлом. Світло передається не з генераторів, а на постійній основі через ЛЕП, яку відновили”, — сказав О.Пограничний.
Він додав, що наразі в місті ситуація спокійна.
“Бойовики обстрілюють лише околиці Авдіївки — промзону і позиції українських військових”, — уточнив О.Пограничний.
Як повідомляв УНН, 28 квітня для електропостачання Авдіївки було задіяно 12 генераторних установок.