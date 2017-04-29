Электроэнергия подается в Авдеевку на постоянной основе – ВГА

“Сейчас полностью Авдеевка со светом. Свет передается не с генераторов, а на постоянной основе через ЛЭП, которую восстановили”, - сказал О.Пограничний.



Он добавил, что сейчас в городе ситуация спокойная.



“Боевики обстреливают только окрестности Авдеевки — промзону и позиции украинских военных”, — уточнил О.Пограничний.



Как сообщал УНН, 28 апреля для электроснабжения Авдеевки были задействованы 12 генераторных установок.